«Влахович сильнее Холанда»: президент Сербской футбольной ассоциации фанатеет от Душана

Влахович перешел в "Юве" из "Фиорентины" прошлой зимой.

«Влахович сильнее Холанда. Норвежец обладает сокрушительной мощью, но Душан не хуже: между ними всего несколько сантиметров разницы (194 против 191), но у них одинаковое умение забивать разными способами».

«Он готов к самым высоким целям после первых четырех месяцев работы в великой европейской футбольной команде. «Ювентус» — идеальная команда для него.

Он не только великолепный игрок, но и фантастический парень».

В интервью The Telegraph Душан Влахович сказал: «Возможно, мой агент знает [о предложении «Арсенала»,] но я никогда даже не обсуждал ни с кем этот вариант. Я думал только об одном клубе, потому что «Ювентус» есть «Ювентус». Больше нечего сказать. И теперь для меня большая честь носить эту футболку.

Каждый раз, когда я ее надеваю, это невероятно. Я определенно идентифицирую себя с их ДНК. Характер «Ювентуса» совпадает с моей идентичностью – здесь вы никогда не сдаетесь, вы все время боретесь, вы идете на жертвы. Это определенно то, что мне нужно".

22-летний игрок, несмотря на угрозы болельщиков «фиалок» и вмешательству полиции, перешел в «Ювентус» за 75 миллионов евро, забив 10 голов в 21 игре во всех соревнованиях за команду Массимилиано Аллегри.