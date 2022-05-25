«Челси» интересуется полузащитником «Ювентуса»

Мало кто из игроков «Ювентуса» смог избежать травмы в этом сезоне. Тем не менее, Адриен Рабьо смог поддерживать свою лучшую физическую форму на протяжении большей части кампании и прикрывал своих отсутствующих товарищей по команде.

Фактически в этом сезоне француз принял участие в 45 матчах и провел на поле 3358 минут. Только Войчех Шченсны и Маттейс де Лигт сыграли больше, чем бывший футболист «Пари Сен-Жермен».

Хотя Макс Аллегри регулярно выпускал Рабьо в стартовом составе, его выступления были далеко не удовлетворительными. Так что же ждет 27-летнего игрока в будущем?

Tuttosport через ilBianconero, руководство клуба не будет против отпустить Рабьо, если «Челси» сделает достойное предложение.

Источник полагает, что "синие" могут осуществить трансфер игрока сборной Франции после того, как сделка с Висс-Бёли будет завершена. Рабьо является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон, а срок его контракта истекает в 2023 году.

«Ювентус» готов расстаться с игроком, если «Челси» предложит сумму от 15 до 20 миллионов евро.

Сообщается, что «Ньюкасл Юнайтед» — еще один клуб Премьер-лиги, который, интересуется Рабьо.