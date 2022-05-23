Может ли Мойзе Кин перейти в «Арсенал»? Фабрицио Романо сообщает последние новости

Несколько дней назад Федерико Керубини находился в Лондоне. Согласно источникам, он, в том числе, занимался арендой Мойза Кина в английский клуб, помимо других деловых задач.

Нападающий «Эвертона» находится в аренде на «Альянц Стэдиум», он провел не лучший свой сезон в Турине.

«Бьянконери» вернули его по временному двухлетнему соглашению, но он может уйти на год раньше.

Хотя Кин провалился в Англии в свой единственный сезон в «Эвертоне», в некоторых сообщениях утверждается, что «Ювентус» хочет отправить его в «Арсенал».

Главный инсайдер Фабрицио Романо сказал Caught Offside: «Мойзе Кин не был предложен «Арсеналу», «канониры» по-прежнему сосредоточены на Габриэле Жезусе; но Кин может покинуть «Ювентус» летом, клуб уже ищет решение».