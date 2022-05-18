Бывший защитник «Ювентуса» отговаривает клуб от подписания Николы Миленковича

Никола Миленкович — один из защитников, которым интересуется «Ювентус». Игрок «Фиорентины» даже считается лучшей заменой покидающего клуб Джорджио Кьеллини.

У Миленковича контракт с «Ла Виолой» до 2023 года, и это может вынудить их продать серба в конце сезона, чтобы не потерять бесплатно.

Однако, бывший защитник «Ювентуса» Пьетро Верховод утверждает, что Миленкович недостаточно хорош для «бьянконери».

«Должен сказать, что вчера смотрел «Сампдорию» — «Фиорентину» и не верю, что Миленкович достаточно хорош для «Ювентуса», — сказал он Radio Bianconera.

«Конечно, это только мое личное мнение. Он пропустил четыре гола против команды, которая уже в безопасности, и с такими ошибками, что это просто невозможно».

«Серб в хорошей физической форме, но на месте «Юве» я бы не пошел за ним».