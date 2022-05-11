«Ювентус» и «Арсенал» поборются за нападающего АПЛ

В последние несколько месяцев в новостях неоднократно сообщалось, что Габриэль Жезус покидает «Манчестер Сити».

Бразилец перешел из «Палмейраса» к чемпионам Англии в январе 2017 года. Но, несмотря на то, что он представляет серьезную угрозу перед воротами, Пеп Гвардиола постоянно то меняет его, то выводит из стартового состава. Более того, «горожане» объявили о трансфере Эрлинга Холанда, который присоединится к клубу в следующем сезоне.

Согласно TuttoJuve, «Манчестер Сити» готов продать бразильского футболиста, а «Ювентус» и «Арсенал» заинтересованы в его услугах.

Источник добавляет, что «канониры» готовы выложить за Жезуса 50 миллионов евро, а это больше, чем может предложить «Старая синьора». Однако у 24-летнего футболиста может возникнуть соблазн попытать счастья в итальянском футболе.

В этом сезоне Жезус забил восемь голов и сделал девять результативных передач в 26 матчах Премьер-лиги. Он также четыре раза отличился в Лиге чемпионов.