«Особый матч», Марчелло Липпи называет фаворита финала Кубка между «Ювентусом» и «Интером»

Марчелло Липпи дал интервью Tuttosport перед финалом Кубка Италии.

«Это один из величайших классических матчей итальянского футбола, особенный, потому что это финал».

«Ювентус» не был претендентом на Скудетто в этом сезоне и не близок к победе. Но эта команда в зоне Лиги Чемпионов, а победе в Кубке Италии станет важным достижением».

«Интер» ведет борьбу на два фронта. У них сложная ситуация в лиге, но в этом финале они в хорошей физической форме, с потенциалом, которого, наверное, нет ни у одной другой команды: таких четырех форвардов, среди которых может выбирать Индзаги, ни у кого нет. Так что потенциально они еще могут сделать дубль».