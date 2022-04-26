Туринская Старушка
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Мойзе Кин: «В «Ювентусе» учат бороться до конца»

Ювентус Ювентус
Мойзе Кин Мойзе Кин
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Мойзе Кин объяснил, почему "Ювентусу" удается набирать очки в матчах, где возникает вероятность поражения для туринского клуба."Для меня было важно помочь команде, тем более, что сейчас все игроки выглядят уставшими, но мы не хотим ничего упустить, - рассказывает Кин в интервью для телеканала Sky Sport Italia. - Мы продолжаем верить в успех до конца, и это то, чему учат в "Ювентусе". Нужно стремиться к тому, чтобы набрать все очки, которые возможно заполучить. Нам также предстоит выиграть Кубок Италии, но думать нужно только о ближайшем матче".

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