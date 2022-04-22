«Ювентус» и «Милан» интересуются восходящей звездой Серии А

С самого начала сезона Артюр Теате привлек внимание своей впечатляющей игрой в дебютном сезоне в Серии А.

Молодой бельгиец развивался в академиях «Генка» и «Стандард Льеж», прежде чем присоединиться к «КВ Остенде» на правах свободного агента в 2020 году.

Прошлым летом «Болонья» подписала с ним договор аренды с обязательством выкупа в конце сезона. Клуб будет более чем счастлив купить его права на продажу за 6 миллионов евро, так как они получат хорошую прибыль, решив продать футболиста.

Согласно Calciomercato.it через TuttoJuve, «Милан» и «Ювентус» следят за Артюром, а «Болонья» запросит сумму от 15 до 20 миллионов за свой ценный актив.

21-летний футболист — левый центральный защитник. Бельгиец особенно силен в воздухе и способен совершать забеги вперед, поддерживая атаку.

В этом сезоне он забил два гола и сделал одну результативную передачу в 26 матчах Серии А.