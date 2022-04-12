Бывший игрок «Милана» говорит, что «Ювентус» никогда не был одним из фаворитов в борьбе за Скудетто

Бывшая звезда «Милана» Массимо Амброзини настаивает на том, что «Ювентус» никогда не был одним из фаворитов на чемпионство, хотя ситуация могла бы измениться, если бы они обыграли миланский «Интер».

«Бьянконери» проиграли действующим чемпионам две игры назад, и это фактически лишило их шансов побороться за титул в Серии А.

Однако были ли они когда-либо действительно в гонке? Команда Макса Аллегри плохо начала сезон, и большую часть времени играла нестабильно.

С конца прошлого года дела пошли лучше, и это помогло «Юве» подняться в четверку лучших.

«Для меня «Юве» сделал больше ошибок, чем все остальные, на всех уровнях, чтобы думать о борьбе за Скудетто в этом году, и заслуживает того, чтобы не бороться за титул. Если бы он выиграл у «Интера», мы бы говорили о чем-то другом», – заявил Амброзини DAZN.