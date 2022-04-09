Не только Милинкович-Савич: усиление для полузащиты «Ювентуса» может прийти из Португалии

«Внимание к игроку, которым «Ювентус» также интересовался в прошлом».

Речь о Вайгль из Бенфики. Его агент уже говорил с Керубини во время его итальянского турне. Однако стоимость игрока очень высокая. Запросы превышают €30 млн.

Как сообщает Juventus News 24, журналист Чеккарини объявил об интересе «Ювентуса», упомянув о возможном неожиданном усилении полузащиты.

Юлиан Вайгль, принадлежащий «Бенфике», является немецким полузащитником 1995 года рождения, очень искусным в подборе мячей и в изменении темпа игры.

Он обладает потрясающим видением игры и умудряется находить проходные линии, достойные лучших игроков на этой позиции.