Два важных игрока «Ювентуса» находятся в одном предупреждении от дисквалификации

По мере того, как сезон подходит к концу, игроки «Ювентуса» начинают накапливать желтые карточки. Правила Серии А гласят, что каждые пять желтых влекут за собой дисквалификацию на один матч.

В минувшие выходные Лука Пеллегрини пропустил Дерби против «Интера», отбыв дисквалификацию. Сегодня настанет очередь Альваро Мораты сидеть в стороне, пока команда Макса Аллегри отправится в Кальяри. Маттиа Де Шильо присоединится к нему в результате комментариев, которые он сделал в адрес арбитра в прошлое воскресенье.

Но, как отмечает JuventusNews24, еще два важных игрока «Ювентуса» рискуют пропустить встречу с «Болоньей» на следующих выходных, если получат предупреждение сегодня.

Во-первых, это Душан Влахович, который стал фактическим лидером передовой линии «бьянконери» после перехода из «Фиорентины» в январе.

Серб дважды получал предупреждения в чемпионате, когда представлял «Ювентус», но также получил две желтые карточки во время своего пребывания в «Фиорентине» в начале сезона.

Еще один игрок «Ювентуса», которому грозит дисквалификация, — Адриен Рабьо. Француз несколько раз разочаровывал в этом сезоне, но с травмами Мануэля Локателли и Уэстона Маккенни у Аллегри осталось очень мало вариантов в центре поля, и последнее, что ему нужно, это еще один недоступный игрок.