Туринская Старушка
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«Кальяри»-«Ювентус»: два игрока соревнуются за место дисквалифицированного Мораты

Альваро Мората Альваро Мората
Мойзе Кин Мойзе Кин
Федерико Бернардески Федерико Бернардески
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Несмотря на то, что они покинули поле с пустыми руками, «Ювентус» показал достойный результат против «Интера» в прошлые выходные и теперь может использовать расстановку 4-2-3-1, проверенную в Дерби.

Тем не менее, Макс Аллегри будет вынужден внести некоторые изменения, когда его команда отправится на встречу с Кальяри на Сардинии в следующие выходные.

«Бьянконери» лишились услуг Мануэля Локателли, который останется вне игры на месяц, а Альваро Мората и Маттиа Де Шильо будут дисквалифицированы на субботний матч.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, два игрока «Ювентуса» будут соревноваться за место Мораты на левом фланге. Кандидатами являются Мойзе Кин и Федерико Бернардески.

Мората был помощником Душана Влаховича, и Кин был бы почти равной заменой, Бернардески предлагает более естественный выбор на флангах.

Однако Аллегри может оставить обоих игроков на скамейке запасных, вернувшись к расстановке 4-3-3. Это означает, что Пауло Дибала и Хуан Куадрадо будут сопровождать Влаховича в атаке, а Артур Мело расположится между Денисом Закария и Адриеном Рабьо в центре поля.

Более того, ожидается, что Леонардо Бонуччи полностью восстановится после травмы и сможет выйти в «основе». Маттейс де Лигт является фаворитом, чтобы играть рядом с ним.

Наконец, Лука Пеллегрини возвращается после дисквалификации на один матч и надеется занять позицию левого защитника.

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