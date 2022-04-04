Рабьо предъявляет претензии к судье после поражения «Ювентуса» от «Интера»

Адриен Рабьо считает, что на исход вчерашнего матча «Ювентуса» против миланского «Интера» повлияли некоторые решения судей.

«Нерадзурри» обыграли «бьянконери» на стадионе «Альянц», что фактически положило конец надеждам «Ювентуса» на победу в чемпионате.

Играя дома после международного перерыва, можно было ожидать, что «Юве» наберет хотя бы одно очко в матче. Однако пенальти, реализованного Хаканом Чалханоглу, было достаточно, чтобы решить исход матча.

У «Юве» был собственный пенальти, который не был назначен, поскольку судья и VAR согласились с тем, что фол был совершен за пределами штрафной площади.

Рабьо считает, что это сыграло важную роль в исходе игры.

Он сказал Football Italia: «Мы попали в каркас дерева, возможно, тоже должны были забить пенальти. Судья решил исход матча сегодня вечером. Думаю, фол на Денисе Закарии был в штрафной. Это был важный инцидент, который, к сожалению, изменил игру».