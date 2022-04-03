Две звезды «Ювентуса» вошли в тройку самых ценных игроков Серии А

«Ювентус» постепенно формирует команду из сильных и талантливых игроков, избавляясь от старых. В конце сезона клуб сенсационно покинет Пауло Дибала на правах свободного агента.

Предполагалось, что аргентинец станет новым главным игроком клуба после ухода Криштиану Роналду летом, но из-за травм он редко мог помочь команде.

«Ювентус» подписал Душана Влаховича, и Дибала больше не находится в центре их проекта, что делает его уход не таким уж печальным для клуба.

До прихода Влаховича в составе «Ювентуса» был один из лучших нападающих Европы в лице Федерико Кьезы.

Fichajes.net утверждает, что сейчас они оба входят в тройку самых ценных игроков Серии А.

При стоимости в 85 млн евро Влахович является самым ценным игроком в высшем дивизионе Италии, а Кьеза оценивается в 70 млн евро, как и Сергей Милинкович Савич, который также входит в первую тройку.