«Ювентус»-«Интер»: последние новости - Закария восстановился от травмы

Всевозможные варианты расстановки в центре поля. Алекс Сандро в обойме, Закария в строю: Аллегри думает над кандидатурой правого полузащитника.Все сборники уже вернулись, бразильцы тоже будут в распоряжении в последние два дня подготовки. Выбор полузащитника связан с задействованием Дибалы: с аргентинцем на поле возможен возврат к 4-2-3-1.Хорошая новость для Макса Аллегри заключается в том, что завтрашней тренировке, в преддверии самого важного матча сезона, у него будут в распоряжении все, кроме, конечно, давно травмированных (Кьеза, Маккенни и Кайо Жорже). После возвращения Закарии, который является кандидатом на игру против «нерадзурри», Аллегри был доступен также Алекс Сандро в течение всей сегодняшней тренировочной сессии. Двое других бразильцев, побывавшие в сборной, Артур и Данило, уже вернулись в Турин: они приступят к работе с завтрашнего дня. В то время как все остальные уже провели подготовку за сегодняшний день.

К матчу с "Интером"Есть разные мнения о состоянии Закарии, который вернулся после долгого отсутствия, но, похоже, достаточно хорошо восстановился, чтобы попасть в стартовую заявку на матч.Аллегри, прежде всего, должен решить, сколько человек будет располагаться в полузащите: ставя Дибалу под Влаховичем, он мог бы выбрать схему 4-2-3-1, но есть все шансы, что он выберет полузащиту из трех человек, и тогда уже, без аргентинца в составе.Также необходимо будет найти идеальное альтернативное решение для Кулушевски (прим. бывший игрок клуба), который в последних матчах с «нерадзурри» всегда был приставлен как фигура противодействия Брозовича: совсем непростая задача, посильная для Мораты или для медзалы - Закария или даже очевиднее, Локателли. Кого очень ждут в его первом "итальянском дерби", так это, безусловно, Влаховича.В то время как для Кьеллини, который с самого начала должен играть вместе с Де Лигтом, "Дерби Италии" может стать последним в его футбольной карьере в Серии А, даже если он еще и не принял решение о своем ближайшем будущем.

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