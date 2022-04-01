Денис Закария: «Не сравнивайте меня с Погба или Виейра»

Денис Закария не хочет сравнивать себя с Полем Погба или Патриком Виейра и уверен, что в Серии А для него существует отличная возможность для развития.

«Матч против «Вероны»? Это был идеальный вечер. Я перешёл в «Ювентус», чтобы доказать, на что я способен, и этот гол помог мне заявить о себе. Тем не менее, я не собираюсь расслабляться. Передо мной стоит много задач, - рассказывает Закария в интервью для телеканала DAZN.

«Ювентус» – «Интер» – это важная игра, вне зависимости от того, где находятся команды в турнирной таблице. Я знаю, что это большой матч для итальянского футбола. Мы понимаем, как это важно для нас и наших фанатов.

Сейчас я чувствую себя лучше, много работаю над собой. Было очень неприятно получить эту травму, потому что я перешёл в «Ювентус» для того, чтобы играть, а не лечиться. Никто не любит травмы, особенно после перехода в новый клуб. После пяти лет в Германии для меня началось новое приключение. Я не особо раздумывал над предложением «Ювентуса», как только оно поступило. Для меня это отличная возможность.

В Италии много внимания уделяется тактике и защите. Есть ощущение, что молодые игроки здесь проявляют больше самоотверженности, и мне это нравится, потому что наталкивает на позитивный лад. Не знаю, подходит ли Серия А под мои характеристики, потому что я считаю себя универсальным полузащитником и могу адаптироваться к любому игровому стилю. Я хорошо показал себя в Германии и думаю, что смогу сделать то же самое в Италии.

Сравнения с Виейра и Погба? Приятно, когда тебя сравнивают с такими большими игроками, но, как я всегда говорил, я – Денис Закария. У меня свой стиль, при всём уважении ко всем футболистам. У меня есть свои особые качества, и я не думаю, что я – Погба или Виейра. Есть много общего, но я остаюсь Закарией».

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