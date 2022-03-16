Аллегри успокоил Морату после появления в команде Влаховича

Альваро Мората хотел покинуть «Ювентус» в зимнее трансферное окно после того, как клуб подписал Душана Влаховича из «Фиорентины». Было ясно, что Мората больше не будет считаться первым нападающим в «Ювентусе», и ему нужно довольствоваться более скромной ролью.

Хотя Мората продолжает играть, он не был так уверен в своей роли в клубе, когда прибыл Влахович. Аллегри успокоил его, отметив, что Мората остается значимой частью команды.

Тренер рассказал, что произошло в недавнем интервью.

Он сказал Calciomercato: «Когда Влахович перешел в команду, я сразу же позвонил Альваро и сказал ему, чтобы он не уходил и остался в «Ювентусе». Было ли этого достаточно? О да, мне больше ничего не нужно было, несколько ключевых слов».