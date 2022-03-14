Джорджо Кьеллини, о «Ювентусе», Лиге чемпионов, Влаховиче, Роналду и Погба

Джорджо Кьеллини в интервью для издания The Times подчеркнул важность подписания Душана Влаховича и рассказал о своих сожалениях относительно Лиги чемпионов в последние годы.

«Я понял, что значит играть за «Ювентус», - рассказывает Кьеллини. – Это клуб, который старается дать игрокам все, чтобы они могли просто играть в футбол. Нам повезло, что за нами присматривает семья, которая живёт клубом почти 100 лет. Для них это не просто инвестиции. Они хотят создать что-то особенное, и самый важный глагол тут – «побеждать». Это не значит, что нужно выигрывать всё подряд, но в «Ювентусе» всегда стремятся к победам.

Подписание Душана Влаховича придало клубу новой энергии. Клуб словно сказал: «Мы хотим побеждать, и теперь у вас нет никаких оправданий». Какие у нас есть сожаления относительно Лиги чемпионов? Чего-то мне не хватает, чего-то – «Ювентусу», еще с 1996 года. Сейчас мы близки к триумфу. Мы стараемся каждый год, и это турнир, в котором далеко не всегда побеждает лучшая команда. Мы будем стремиться к этому и в этому году.

В последние три года мы выбывали из турнира от «Порту», «Олимпика» и «Аякса», и мы не можем быть этим удовлетворены.»Бутсы на гвоздь»? Возможно, мне стоит позвонить Златану, и мы сможем принять это решение вместе. Мы можем снять видео для Sky, что вы вообще хотите?

Криштиану Роналду и Месси – это инопланетяне. Не из общего числа. Мне посчастливилось играть с Криштиану в «Ювентусе» в течение трёх лет, и, находясь рядом каждый день, начинаешь понимать его секреты. Он каждый день работает над собой, чтобы достичь своих целей, и всё время ставит перед собой новые задачи. В важные моменты, когда он нужен, он всегда находится рядом. Но нужно помнить, что он всего лишь игрок-индивидуал. Если он находится в команде, которая поддерживает его и играет лучше, чем другие. Вы можете быть уверены в том, что он забьёт.

Поль Погба? Это Леброн Джеймс от футбола. Я вижу, как он растёт, это просто фантастика. Когда я увидел его в первую неделю тренировок, то сказал: «Что? Да он просто не настоящий!». Он приехал из «Манчестер Юнайтед», поэтому я ожидал встретить хорошего игрока, но также думал, что если он не играет за «Юнайтед», то не может быть лучшим. Но он был таковым. Он отличался от других, и мне грустно, что он не демонстрирует полностью, на что способен. Он проявил себя фантастически во многих матчах, но ему не повезло из-за травм и по другим причинам. Он не смог стабильно демонстрировать своё мастерство».

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