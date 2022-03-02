«Фиорентина» призывает болельщиков избегать оскорблений в адрес Влаховича

Душану Влаховичу предстоит пережить одно из самых тяжелых испытаний в своей профессиональной карьере.

Трансфер серба из Флоренции в Турин оставил горький вкус у его бывших сторонников.

Игрок, которого тосканцы когда-то боготворили, теперь возвращается в город, возглавляя линию атаки соперников.

Во время перехода в «Ювентус» мы все помним баннеры, которые фанаты «Фиорентины» держали на стадионе «Артемио Франки», которые содержали некоторые расовые и дискриминационные оскорбления в адрес нападающего.

Поэтому можно себе представить, что будет в среду на стадионе, заполненном разгневанными болельщиками, когда «Фиорентина» примет «Ювентус» в первом матче полуфинала Кубка Италии.

Чтобы держать ситуацию под контролем, руководство «Виолы» опубликовало тщательно сформулированное заявление, в котором призвало болельщиков избегать дискриминационных кричалок, но в то же время призвало их всячески мешать Влаховичу и его товарищам по команде.

«Фиорентина» хотела бы поблагодарить большое количество болельщиков, которые будут на стадионе рядом с командой на матче «Фиорентина» — «Ювентус» в среду», — говорится в официальном заявлении, опубликованном La Gazzetta dello Sport.

«Клуб приглашает наших болельщиков поддержать команду со всей своей страстью, всем сердцем и иронией, заставляя нас чувствовать любовь к нашим цветам на протяжении всех 90 минут, избегая расистских хоров и дискриминации, которая не имеет ничего общего с нашей культурой и нашей историей. Forza viola».