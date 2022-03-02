Тренер «Фиорентины» признал, что Влахович знает, как навредить им

Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно признал, что Душан Влахович знает, как навредить им, но он также настаивает, что они не сосредоточены на том, чтобы остановить нападающего «Ювентуса».

Влахович ушел из «Фиорентины» в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, его голы помогли «Фиорентине» быть ближе к зоне европейских турниров в первой половине сезона.

Однако сейчас он игрок «Ювентуса» и помогает им бороться за трофеи.

Кубок Италии дает обоим клубам шанс выиграть трофей, и «Фиорентина» будет стремиться к тому, чтобы выйти в финал.

Итальяно сказал Tuttomercatoweb: «Душан знает о нас все, но мы также знаем, как он будет действовать».

«Приветствие Душана? Это, честно говоря, не часть подготовки к игре и меня не волнует».

«Нам предстоит серьезный матч: нам противостоит отличный соперник, они не проигрывали в 13 матчах. Эта игра потребует зрелости со стороны нашей команды».