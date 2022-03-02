Туринская Старушка
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Тренер «Фиорентины» признал, что Влахович знает, как навредить им

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Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно признал, что Душан Влахович знает, как навредить им, но он также настаивает, что они не сосредоточены на том, чтобы остановить нападающего «Ювентуса».

Влахович ушел из «Фиорентины» в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, его голы помогли «Фиорентине» быть ближе к зоне европейских турниров в первой половине сезона.

 

Однако сейчас он игрок «Ювентуса» и помогает им бороться за трофеи.

Кубок Италии дает обоим клубам шанс выиграть трофей, и «Фиорентина» будет стремиться к тому, чтобы выйти в финал.

 

Итальяно сказал Tuttomercatoweb: «Душан знает о нас все, но мы также знаем, как он будет действовать».

 

«Приветствие Душана? Это, честно говоря, не часть подготовки к игре и меня не волнует».

«Нам предстоит серьезный матч: нам противостоит отличный соперник, они не проигрывали в 13 матчах. Эта игра потребует зрелости со стороны нашей команды».

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