Таккинарди приветствует «сенсационную умственную и техническую силой» Влаховича

Душан Влахович теперь любимец в Турине, бывшая звезда «Ювентуса» Алессио Таккинарди присоединился похвале в его адрес.

Нападающий перешел в «Ювентус» в зимнее трансферное окно и блестяще начал свой путь на стадионе «Альянц».

«Юве» боролся за голы в первой половине сезона, команде нужен был кто-то, чтобы изменить ситуацию.

Влахович уже был лучшим бомбардиром Серии А, когда присоединился к команде, но логично, что ему требуется некоторое время на адаптацию.

Влахович остается одним из самых смертоносных нападающих в Серии А. Он продолжает забивать при ограниченных возможностях, и это радует Таккинарди.

Он сказал Tuttomercatoweb: «Это не дает вам ощущения большого роста команды, но дает ощущение того, что у вас есть нападающий с впечатляющими цифрами. Несколько чистых мячей он превращает в голы. Он обладает сенсационной умственной и технической силой»