Атака «Ювентуса» установила отрицательный рекорд - худшие показатели за последние 23 года

Сегодня против «Эмполи», в матче, запланированном на 18:00, «Ювентус» хочет улучшить не только положение в турнирной таблице, пытаясь вернуться в гонку за титул, отставая от лидера «Милана» на семь очков.

«Бьянконери» необходимо улучшить свои показатели в атаке, так как до сих пор статистика не самая выдающаяся: на данный момент было забито всего 38 голов в 26 матчах.

Отрицательный рекорд, который Старая Синьора не фиксировала уже 23 года, и есть надежда, что Влахович сможет переломить эту тенденцию, вернув команду Аллегри на вершину.