Интервью с Эрнанесом, о визите на «Континассу» к «Ювентусу»

Редакция веб-сайта TuttoJuve.com связалась с бывшим полузащитником «Ювентуса» Эрнанесом, чтобы узнать о деталях его визита на «Континассу».

– Это был неожиданный визит на «Континассу». Расскажите подробнее, как всё прошло?

«В декабре я переехал в Монтальдо Скаральди, небольшой городок недалеко от Монтегроссо Д’Асти, где я произвожу собственное вино. «Ювентус» – это самое близкое к дому сообщество, было приятно снова встретиться с тренером и друзьями, с которыми я поделился прекрасными эмоциями. Я встретил здоровую команду, несмотря на то, что дерби вышло не таким, как ожидалось. Я видел спокойную и расслабленную атмосферу, всё было хорошо»

.- Есть ощущение, что вы чувствуете привязанность к «Ювентусу», пусть это и был не такой яркий опыт, чем то, что было с «Интером» и «Лацио».

«Правда в том, что в Италии мне было хорошо везде, и я пережил в каждом клубе красивые и счастливые моменты. Я благодарю Бога за это, но тут и в моём характере дело. Только так можно найти хороших друзей на моём пути»

.- Есть ли вероятность, что мы увидим вас в Италии как игрока или тренера?

«Я пока не получал никаких интересных предложений, чтобы вернуться к игре. Сейчас мой приоритет в том, чтобы быть рядом с семьей, которая живёт в Турине. Как я уже говорил, я здесь делаю вино и только недавно открыл ресторан. Мне нравится моя новая жизнь».

– После дерби не осталось хороших ощущений, и сейчас нужно сосредоточиться на сезонных целях. Смогут ли новички Влахович и Закария помочь клубу достичь оптимального результата, что-то выше, чем четвёртое место?

«Честно говоря, я не следил за командой в этом сезоне, но состав у них состоит из громких имён. Новички Влахович и Закария хорошо адаптировались в состав, произвели на меня хорошее впечатление. Их игра положительно сказалась на окружающей среде. Я уверен, что тренер знает, как добиться поставленных целей. В том числе и выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон».

– У «Юве» массивная бразильская диаспора в составе, больше, чем в ваше время. Что думаете об этих игроках?

«Могу начать с Алекса Сандро, своего друга, а также лучшего защитника, которого мне довелось встретить в карьере. Я рад, что он остался с «Бьянконери», и его качества и опыт всё также важны для команды. Что касается Данило, то его очень любят фанаты за харизму и привязанность к футболке, я считаю его сильным и очень ценным игроком. Кайо Жорже из того же города, что и я, поэтому я надеюсь, что у него будет шанс доказать свою ценность».

– «Ювентус» сегодня, хоть и не выигрывает, но всё также структурирован и организован, как та команда, в которой вы играли в 2015 году.

«Да, менталитет не меняется. «Ювентус» не становится другим, живя в Пьемонте, я отметил большую культуру работы, организацию и желание всегда приносить большие результаты»

.- Есть ли полузащитник, которого вы бы хотели вновь увидеть в составе «Бьякнонери»?

«Без сомнения, Поль Погба, за то, что он раньше делал в этой футболке. Да, я бы очень хотел увидеть его в «Ювентусе».

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