Марко Тарделли: «Влаховичу потребуется помощь команды»

В интервью для издания La Stampa, экс-футболист "Ювентуса" Марко Тарделли поделился своим мнением о предстоящем туринском дерби:

"Ювентусу" нужна только победа, ничья может быть приемлемым результатом только для "Торино". Исход матча решит противостояние в центре поля. Влахович проводит своё первое дерби, ему потребуется поддержка товарищей по команде. Что же касается Белотти, то он уже эксперт по дерби, и ему придётся самому поддерживать товарищей по команде. Конечно, у "Ювентуса" более качественный состав, и победу команде может принести успешная игра Дибалы...".

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