Паскуале Бруно не считает Влаховича феноменом

Экс-защитник «Ювентуса» и «Фиорентины» Паскуале Бруно не видит в нападающем туринского клуба Душане Влаховиче ничего экстраординарного.«То, что я увидел вчера в его исполнении – это просто хвастовство. В Италии сейчас нет достойных защитников, и он совершил ошибку «Третьей категории», – рассказывает Бруно в интервью для «Lady Radio». – Затем я начинаю слышать что-то вроде «Вы видели что выдумал Влахович?», и тогда я начинаю думать, что я глуп. Что-то здесь не так. Когда читаю в газетах, что он – феномен, то очень недоумеваю. Да, он интересный игрок, хороший и молодой, который стоит каких-то заоблачных денег, но почему же его в итоге не купили «Сити», «Бавария», «Юнайтед» или «Реал»? Наш чемпионат достаточно низкого уровня, и я бы хотел посмотреть на него за границей. Как его остановить? Дайте ему принять мяч, а затем уже подходите. Так как его задача заключается в том, чтобы придавать команде глубину в атаке, то просто располагаться нужно на пол метра позади. Я играл против Батистуты, и это была проблема. Влахович – не феномен, посмотрим, как распорядится время. Мы говорим о нем, потому что в Италии больше никого нет. На днях я посещал матч «Милан» – «Лацио», а ещё «Тоттенхэм» – «Саутгемптон»: играли, словно в другой вид спорта какой-то. Яркий пример – Кулусевский, он же ничего не может в Премьер-лиге».

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