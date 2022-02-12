Как Влахович может повлиять на будущее Дибалы в «Ювентусе»

После яркого появления Душана Влаховича обстановка в «Ювентусе» претерпела значительные изменения.

Атака «бьянконери» стала намного эффективнее — по крайней мере, это мы видели в последних двух матчах.

Некоторые считали, что приезд серба может вытолкнуть Пауло Дибалу за дверь, но в итоге ситуация может сложится противоположным образом.

По данным La Gazzetta dello Sport, два нападающих выстраивают дополняющие друг друга отношения на поле, а также крепкую связь за его пределами. Такое взаимопонимание побуждает игроков задерживаться в клубе на более длительный период.

Аргентинец изо всех сил пытался наладить отношения с Криштиану Роналду, а теперь новый «7» номер «Ювентуса» может убедить его остаться в Турине, поскольку двое игроков, похоже, наслаждаются своим недавно обретенным партнерством.

Несмотря на то, что Дибала всегда стремился подписать новый контракт с «Ювентусом», руководство немного усложнило ситуацию.

Тем не менее, бывшая звезда «Палермо» любима болельщиками и может пойти на компромисс, чтобы остаться на стадионе «Альянц» и попытаться выиграть больше трофеев вместе с новым партнёром в атаке.