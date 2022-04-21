«На центр поля выносят стол, выходит Герман и я подписываю контракт». Прокоп рассказал, какое празднование готовил на игру с «На спорте»

Прокоп готовил особое празднование гола на матч «Амкал» – «На спорте». Вот его слова по этой теме:

«Забить уже не столь было важно. Даже несмотря на это празднование довольно таки оригинальное.

Суть празднования была в том, что я забиваю гол, на следующий день у меня истекает контракт с «Амкалом», в момент празднования я добегаю до центра, на линию центральную выносят стол, не знаю, кто там помогал. И выходит Герман и он выходит с контрактом. И я подписываю контракт, когда праздную гол»

А вот слова Германа:

«Да, мы с ним договорились. Мы действительно продлили контракт заранее и не стали никому сообщать, потому что очень хотели, что бы Миша либо забил, либо сделал еще какое-то голевое действие. Мы подготовили стол, который должны были вынести на центр поля. Я подготовил пиджак, вот. И там специально распечатал контракт с огромными буквам «контракт», «Прокоп», даты. Ну было бы пафосно это сделать. Было бы очень круто в прямом эфире подписаться, чтобы зрители кайфанули»