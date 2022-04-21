Игроки «Амкала» о матче с «На спорте»: «Наши топ-7-8 игроков провели игру ниже среднего уровня»

На канале Германа El Classico вышел обзор матча «Амкал» – «На спорте». Игроки команды, подвели итоги матча.

Герман: «После игры все были не просто жутко расстроены, все были просто в каком-то коматозном состоянии»

Прокоп: «Пытался, я наверное не вспоминать эту игру вообще, но когда ты садишься есть, открывает Ютуб, что тебе, естественно, может вылезти – нарезки с обзором матча. Ты хочешь пересмотреть какие-то моменты и в какой-то момент ты просто залипаешь и начинаешь смотреть игру и понимаешь, что чуть-чуть, наверное, ты мог сделать по-другому и все было бы вообще по-другому и становится еще обиднее»

Блатов: «Самую важную фразу, которую реально могу сказать – наши топ-7-8 игроков провели игру ниже среднего уровня. Их игроки в тот день, в том числе Комис и все остальные сыграли средне или чуть выше. Вот мы и проиграли по итогу»

Майк: «Знаешь, обидно проиграть не «На спорте», обидно проиграть, потому что мы вообще ничего не сделали. Это худший матч, когда вот я был в «Амкале». Худший матч, хуже не было»