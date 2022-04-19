Герман El Classico: «На трансляцию матча «Амкал» – «На спорте» производились DDoS-атаки»

После матча «Амкал» – «На спорте» (1:2) в телеграм-канале Германа El Classico «El Classico band» вышел пост в котором Герман пожаловался на DDoS-атаки на трансляцию матча на Ютубе. Передаем дословную цитату Геры:

«Кстати, самое неприятное, что произошло сегодня - ДДОС атаки на нашу трансляцию 😠

несколько раз она лагала, но наш великий продакшен справился и поймал айпи адреса, которые показывают, что ДДОС атаки были с Новосибирска 😤

Хз почему так сошлись карты именно на этом городе, но это супер неприятная фигня((»

Кстати, на следующий день после игры видос с трансляцией залетел в тренды Ютуба. Об этом Герман также написал в своей телеге:

«Огромное спасибо вам за актив и вывод нашей трансляции на 4 место в трендах. И ещё хочется выразить респект нашему продакшену. Трансляция была на высшем уровне! Плюс ещё и ддос атаки умудрились отразить 🤙🏻😀»