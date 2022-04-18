Он болеет за «2DROTS». Константин Генич о сыне

Перед стартом Медийной Футбольной Лиги организаторы выложили долгожданную пресс-конференцию. На этом мероприятии Константин Генич рассказал о своей мотивации.

– Я не понимаю для чего это «Матч ТВ». И в двойне не понимаю зачем это мне. Я здесь просто ради фана и ради желания своего сына, который живет не в Москве, который интересуется всем медийным футболом и каждый раз меня спрашивает, когда есть какой то товарищеский матч или МКС буду я участвовать или нет? С кем можно будет сфотографироваться, у кого можно взять автограф? Дело только в этом, все, возможно, ради него.

А за кого он болеет?

– Он болеет за «2DROTS».

А почему он пришел на шоу «Хочу в «Амкал»?

– Потому что «2DROTS» не сделали шоу «Хочу в «2DROTS». Когда он мне сказал, что подал заявка на «Хочу в «Амкал», я так понимаю, и он подозревал, что я пролоббирую, его появление в команде и как-то смягчу отбор. Но я ему сразу сказал, что в медийном футболе все честно, все прозрачно и никаких «по блату» ни в коем случае не будет.