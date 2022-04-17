Жека Савин соберет мини-сборную России: «Нас будет тренировать Гус Хиддинк»

На Ютубе вышел новый видос ФК «БроукБойз» с внутряком комнады. А еще в этом видосе Райзен взял интервью у Жеки Савина, который готов собрать новую медийную команду.

– Проект «Красава» – это же стремление к большому футболу?

– Безусловно, ФК «Красава» никогда бы не привлек рекордные частные бабки во вторую лигу, если бы за моей спиной не было медийности. Вы в принципе делаете плюс-минус похожее. У вас есть аудитория и поэтому вы будете интересны на футбольном поле. Ваша аудитория будет смотреть за вашими противостояниями. Соответственно, под большую аудиторию скапливаются бренды, возможности, трансляции, стадионы чемпионата мира, реклама.

– У тебя серьезная медийка. Почему ты не заявил хотя бы резервный состав или кого-то не набрал из медийных друзей на Медиалигу?

– Мы хотим сделать команду, но это будут не медийные люди. Будут игроки моей молодежной сборной, которые видели «угол головы», которые сами играли, которые сейчас уже закончили. Нас будет тренировать Гус Хиддинк, хотим такую штуку сделать, который тогда был в сборной. Вы будете больше на блогеров ориентироваться, а мы сделаем бывших игроков сборной, а руководить нами будет Гус Иванович где-то из Голландии, себе покуривая самокрутку. Мне кажется, должно неплохо получиться.

– Хиддинк несмотря на всю эту историю, которая вокруг России готов?

Ну я думаю, что да. Он же прекрасно понимает, прежде всего это наши взаимоотношения. Мы с ним работали и с Бородюком работали. В этом есть какая-то философия. Я все-таки больше про профессиональный футбол, чем про блогерскую команду, поэтому, мне, соответственно, логично подтянуть ребят с которыми я играл когда-то. Такая, знаешь, мини-версия сборной России Жени Савина и Гус Хиддинк, как тренер.