Готовность #1

Тесты Формулы 1 редко, когда бывают показательными с точки зрения сравнения скоростных показателей болидов и выявления, кто всех краше и быстрее. Выявлению фаворита мешают множество факторов. Один из них - это долгота самих тестовых сессий. Сессии дляться весь день, а, как мы знаем, за день может с десяток раз сменится направление ветра, температура, влажность и тому подобные вещи. Не говоря уже об уровне топлива в баках. И все эти факторы очень влияют на чувствительные болиды Ф1. Есть категория болидов, которая лучше едет в холодную погоду, есть те, которые в тёплую. Не зная этого многие, кто рассматривают итоговую таблицу дня с временами на круге, начинают идти по ошибочному пути - определению сильнейшего. Проблема в том, что один гонщик показал своё лучшее время, например, в час дня, а другой в два. Согласитесь, это довольно большая разница.

Но дело не только в этом. Вообще первая тестовая неделя выдалась (уже можно говорить в прошедшем времени) аномально холодной. В первый день воздух прогревался всего до 10 градусов, трасса до 17. Эти условия гонщики называли неприемлемыми для оценки поведения болида на трассе, т.к. под воздействием холодного воздуха аэродинамика болида ведёт себя совершенно по другому. Но это были ещё цветочки. Во вторник столбик термометра опустился до нуля. Трасса же "показывала" 2 градуса по Цельсию. В таких условиях реально было проводить лишь аэродинамически тесты. То есть выезжать на один-два круга из боксов на машине увешанной "с ног до головы" трубками Пито. В итоге было решено даже отменить традиционный перерыв, во время которого ожидалась максимально возможная тёплая погода. Которая, правда, даже не дошла до уровня вчерашней, но зато с солнцем!

Соответственно, как вы понимаете, по такой погоде совершенно ничего не понятно о потенциале той или иной команды. Здесь самое главное - это проверка надёжности и всех систем автомобиля. Начнём, пожалуй, с фаворитов. С так называемой - большой тройки. "Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл" преодолели первую преграду вполне ровно и уверенно. Проехали плюс-минус одинаковое кол-во кругов (около 170-и) и почти не встретили проблем, если не считать утечку в топливной системе у "Ред Булла". От первых двух такая форма была ожидаемой, а вот за РБ было очень интересно понаблюдать. В Милтон-Кинсе в это межсезонье решили сменить стратегию и подготовить машину, как можно раньше, а не "выдавливать" из машины последние десятые и выпускать машину уже "на флажке". И, как ни странно, это решение себя оправдало. Первая машина, которая преодолела заветную "соточку" стала новая RB14. Забавно, что автором утопической концепции подготовки болида 15-17 годов стал не кто иной, как Эдриан Ньюи! Ну что ж... гении тоже ошибаются. По итогу в тройке лидеров положение следующее: "Мерседес" планку не опускает, "Феррари" подошла во всеоружии взять реванш у первых, ну а "Ред Булл" тут как тут!

Переходим к средней группе. И здесь в наступающем сезоне ожидается настоящая рубка. "Форс Индия", "Рено", "Макларен", "Уильямс" и, возможно, "Торо Россо" собираются бороться за звание сильнейшего из остальных. Эти коллективы серьёзно настроены не только на словах, но и на деле. В "ФИ" не собираются сбавлять рекордные(для себя) темпы модернизации, французы поэтапно продолжают прогрессировать и сомнительно, что они оступяться, британцы из Уокинга поставили на своё хорошее шасси мотор "Рено, "Уильямс" впервые выйдет на старт с машиной сконструированной руками и мозгами Падди Лоу и Дирка Де Бира. Сомнительно положение младшей команды быков. В конце прошлого года коллектив из Фаэнцы "вошёл в штопор" и падал всё ниже и ниже, да и к тому же начальники из Милтон-Кинса в этом году собираются проделать всемирный эксперимент с моторами "Хонда", а в качестве подопытного кролика выступает "Торо Россо".

Но похоже оптимистичные предположения Франца Тоста о силе своей команды в этом году были озвучены не на пустом месте, ибо мотор "Хонда" просто поразил всех и вся своей готовностью и надёжностью. "Торо Россо" стала одним из лидеров по пройденной дистанции среди середняков, намотав около 170-и кругов. Столько же у "Рено" и "Уильямса". По слухам такое уверенное выступление "Хонды" связано с тем, что в межсезонье они не стали переделывать архитектуру движка и просто её доработали. Помимо прогресса в плане надёжности в "ТР" также говорили и об приросте в мощности японского мотора. Брендон Хартли вообще позволил себе сказать "Макларену" "в лицо" то, что "они ошиблись, отказавшись от этих моторов, т.к они намного лучше "Рено" по многим показателям". Серьёзное заявление! Проверить, которое мы сможем либо на второй неделе тестов, либо уже в первых 4 гонках сезона. По пройденной дистанции от этой троицы отстали "Макларен" и "Форс Индия". Причина у обоих коллективов одна - детские болезни. Похоже "Макларен" по привычке продолжает хоть что-то подводить. Если не моторы "Хонда", так колёсные гайки. Но это всё шутки и с этой проблемой в легендарной команде, конечно же, разберутся. "Форс Индию" же в первый день подвёл сенсор. Похожая проблема у индийской (пока ещё) команды была и на прошлогодних тестах, так что это уже традиция и страшного в этом ничего нет.

Двойка аутсайдеров с размытыми целями на сезон в виде "добиться прогресса", состоит из "Хаас" и "Заубер". Швейцарцы пересмотрели концепцию своего болида и за два дня дня проехали с ним 144 круга, что вполне неплохо. А вот "Хаас" пока встречается с "небольшими механическими неполадками". С какими именно не говорится, но 91 круг пока не впечатляет.

Факт: впервые за четыре с лишним года турбоэры на трассу первым выехал не "Мерседес". Прямо "под носом" у Боттаса успел проскочить Брэндон Хартли, тем самым, открыв сезон-2018. Мелочь, а приятно. А для "Хонды" вообще - победа!