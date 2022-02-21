Матч всех звезд 2022 в фотографиях

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Минувшие выходные собрали в Москве на ВТБ Арене лучших игроков Единой лиги ВТБ в рамках Матча Звезд. Это был уже шестой по счету All-star, посмотрим, что там происходило.

Во-первых, веселая атмосфера.

Во-вторых, выход в смокингах, которые игроки сорвали под крики трибун.

Алекс со своей широкой улыбкой в лучах прожекторов выглядел вообще как звезда с красной дорожки вручения Оскара.

В-третьих, конкурсы данков и трёхочковых бросков. И, конечно, Марио Хезонья, которому совсем немного не хватило, чтоб выиграть вообще всё. Хорват выиграл данки и забрал приз самого ценного игрока, и несмотря на всеобщий скепсис относительно его процента бросков из-за дуги, был близок, чтоб оставить без победы признанного снайпера Билли Бэрона.

Билли Бэрон – победитель конкурса трёхочковых бросков.

Марио Хезонья – победитель конкурса по броскам сверху.

В-четвёртых, фишки по ходу всего матча.

Ведущие Сабуров и Чебатков.

Выступление Ниллето.

Данк профессионального польского данкера Грабо через Сабурова, рост которого немного не доходит до 2 метров.

Никнеймы на игровых майках игроков вместо привычных фамилий.

И, конечно, очень много баскетбола.

Звёзды мира обыграли Звёзд России со счётом 129:121, Хезонья был назван MVP, увидимся через год.

Следуй за мячом.