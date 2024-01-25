Переживаете, как теперь называть команды «Ф-1»? К счастью, обойдемся без «ВизаКэшЭппРБ» и «Стейк»

Бояться не нужно.

Полагаю, все уже в курсе самых дурацких названий команд «Формулы-1» за годы – Stake F1 Team и Visa Cash App RB Formula One Team. Такими словосочетаниями можно не только вызвать инфаркт у олдов, но также наверняка заказать и оплатить обед в каком-нибудь ресторане.

Однако в действительности все не так страшно, как кажется – в телетрансляциях мы увидим более понятные и привычные названия. Я постараюсь кратко объяснить, почему.

Самое важное, что нужно знать о названиях в «Формуле-1» – они многосоставные. Для заявочного листа ФИА каждая команда сообщает родительское название гоночной компании, участвующей в «Формуле-1», официальное название команды, название шасси и двигателя.

Как ни странно – официальные названия в повседневной жизни используются редко. Например, болельщики и журналисты практически никогда не говорят «Оракл Ред Булл Рейсинг» или «Мерседес-АМГ Петронас Формула Уан Тим» (более того, порядок слов в последнем не помнят даже Тото Вольфф и Льюис Хэмилтон). Такие длинные составные и диковинные словосочетания любят употреблять лишь спонсоры, которые отдают много денег за право использования своего бренда в вывесках гоночных организаций.

Или вспомните монстра «Астон Мартин Ред Булл Рэйсинг Хонда» в 2020-м – если бы все так и называли, какие бы проблемы возникли в 2026-м, когда «Астон Мартин Хонда» и «Ред Булл Рэйсинг Форд» окажутся двумя разными несвязанными командами!

Однако на практике ФИА, «Формула-1», журналисты и даже болельщики пользуются укороченными названиями, которые проистекают или из названия шасси, или из названия родительской компании. И тут – о, сюрприз – мы видим менее вычурные тайтлы: «Хаас» вместо «МаниГрэм Хаас Ф1 Тим», «РБ» – вместо «Визакэшблаблабла» или просто «Мерседес» вместо упомянутого выше заклинания с упоминанием АМГ и «Петронаса».

Все внимание – предпоследней колонке (хотя полные имена гонщиков тоже зачастую восхищают)

В отличие от длинного официального названия, которое можно менять хоть раз в год (в зависимости от прихоти титульных спонсоров), внести изменения в название родительской компании или название шасси гораздо сложнее с бюрократической точки зрения. Вот и получается, что такие названия более «живучие» и, как ни странно, более ценные.

Такой же «упрощенный» нейминг будет использован в официальной графике чемпионата мира или на официальном сайте «Ф-1». Да что там – последний уже даже обновил страничку, и, как видите, никакого «Стейка» на ней нет – зато есть «Кик Заубер» (по названию шасси).

Виза Кэш Эпп? Какое еще Виза Кэш – только хардкор, только РБ

Исключения тоже бывают. Например, прекрасно всем знакомая команда «Рено» в 2020 году в заявочном листе ФИА называлась Renault DP World F1 Team, а в графе шасси было указано… действительно, шасси R.S. 20. В графе «название компании» – Renault Sport Racing Limited. Но ничего – все по старой памяти называли коллектив именно «Рено».

Так что, скорее всего, довольно быстро все привыкнут и будут по традиции называть машины Боттаса и Чжоу «Заубером» (или «Кик Заубером»), а Риккардо и Цуноды – «РБ» или «Рейсинг Буллз».

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Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli