Безумный камбэк, полевой в воротах, сверкающий Нихат: у Чехии и Турции уже был грандиозный матч на Евро-2008

Снова решающая игра.

Вы же помните суперматч Чехии и Турции на Евро-2008?

Тогда они сошлись в финальном туре группы в борьбе за путевку в плей-офф. Сейчас ситуация похожа. Туркам достаточно ничьей для выхода, так они точно займут второе место (первая точно Португалия). Чехам нужно побеждать: тогда выйдут со второго и не будут зависеть от другого матча.

16 лет матч Чехии и Турции получился невероятно зрелищным. До 75-й минуты турки проигрывали 0:2, а потом забили три гола.

Нулевые для Чехии и Турции были невероятными. Перед Евро-2008 обе команды сильно изменились

Турция и Чехия в тот момент – одни из лучших сборных Европы. Турция на ЧМ-2002 заняла третье место, а Чехия на Евро-2004 вышла в полуфинал. В 2005-м чехи забрались аж на вторую строчку рейтинга ФИФА.

Но на Евро-2008 мы видели уже другие конфигурации. У Чехии сходило топовое поколение рубежа веков во главе с Павлом Недведом. Обладатель Золотого мяча-2003 закончил в сборной за два года до турнира. Чуть раньше из команды ушел еще один герой того состава Карел Поборски. Из звезд оставались 35-летний Ян Коллер, Милан Барош и Зденек Грыгера. Лицом той сборной был Петр Чех, вернувшийся на пик уже в шлеме: двукратный чемпион Англии с «Челси» и трижды лучший вратарь Европы. Другой топовый легионер, Томаш Росицки из «Арсенала», не приехал из-за травмы колена.

Турция тоже меняла поколение. Из состава-2002 остались лишь вратарь Рюштю Речбер, защитник Эмре Ашик, полузащитник Эмре Белезоглу и нападающий Нихат Кахведжи. Форвард перед Евро выдал суперсезон в «Вильярреале» – стал четвертым бомбардиром чемпионата и помог команде занять второе место, опередить «Барселону». Выделялись 21-летний Арда Туран еще из «Галатасарая», Хамит Алтынтоп, игравший за «Баварию», и будущая легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз.

Тренеры – тоже заметные личности. Евро-2008 стал последним крупным турниром для Карела Брюкнера, он возглавлял Чехию с 2001-го и доводил до полуфинала-2004. Турцией управлял «император» Фатих Терим.

Турция и Чехия подходили к матчу вровень. Путевку в плей-офф могла решить серия пенальти

В группе с чехами и турками были португальцы и хозяева швейцарцы. Чехия в первом туре выиграла у Швейцарии (1:0), но следом без шансов получила 1:3 от фаворита: у португальцев забили три главных героя той сборной – Криштиану Роналду, Деку и Рикарду Куарежма. К ключевому матчу чехи подошли с тремя очками и отрицательной разницей (2:3).

Турция стартовала с 0:2 от Португалии. А во втором туре устроила первый камбэк. Проигрывали Швейцарии 0:1 до 57-й минуты, сравнял Семих Шентюрк, а на 92-й Арда Туран забил второй – и Турция вернулась в гонку за плей-офф. Показатели к последнему туру идентичные с чехами: три очка, разница 2:3.

Главный показатель при равенстве – личные встречи. Поэтому даже при победе Швейцарии над Португалией в четвертьфинал выходила либо Турция, либо Чехия.

Тогда еще не учитывались дисциплинарные очки и не существовало рейтинга отбора. Все эти критерии прописаны в актуальном регламенте Евро . В случае ничьей могла быть вообще серия пенальти – да-да, уже на групповом этапе. Такой вариант в регламенте и сейчас, но должно очень много совпасть: борьба только двух конкретных команд за выход и идентичные показатели по итогам очного матча последнего тура.

Игра – настоящее безумие. Чехию подвела главная звезда, в концовке у Турции в воротах сыграл полузащитник

Еще до старта судья заставил турецкого защитника Сервета Четина дважды поменять бутсы: не устраивали шипы. Эта строгость еще проявится в матче.

У Турции из-за травмы на поле не вышел Эмре Белезоглу, главная звезда полузащиты. У Чехии на острие появился не ловкий Милан Барош, он ничего не смог сделать против Португалии, а таранный Ян Коллер.

Тренер Брюкнер до игры заявил: «Чехия намерена решить все вопросы в основное время». Заряженные чехи сразу помчали вперед. Итог стартового навала – фирменный гол головой от Яна Коллера на 34-й минуте. Чехи все контролировали, Турция не отвечала.

Зато Турция смогла включиться и создала несколько моментов во втором тайме. Хотя Чехия не впечатлилась и забила второй. Полузащитник «Осасуны» Ярослав Плашил на 62-й минуте здорово подстроился под очередной кросс и в прыжке загнал мяч в сетку – 2:0.

И тут-то стартовало величие. Когда терять Турции было совсем нечего. Фатих Терим потом объяснял логику: «Не имело значения, проиграли бы мы 0:2 или 0:4, поэтому в конце мы должны были идти вперед».

На 75-й минуте вышедший на замены Сабри Сарыоглу разрезал одной передачей всю оборону чехов, Хамит Алтынтоп отдал в штрафную на набегающего Турана, а Арда четко реализовал.

Через 12 минут Хамит помог с еще одним голом: Петр Чех, пытаясь забрать намокший мяч, неловко скинул прямо на ногу Нихату, уже 2:2. Именно так главная звезда команды, один из лучших вратарей эпохи подвел сборную в важнейший момент. Что чехи намного дольше доминировали, перестало иметь значение.

А ничья вела бы к серии пенальти – той самой, которая должна была стать уникальной.

Но такая опция действовала всего две минуты. Потому что Турция сразу после чешского розыгрыша вернула себе мяч, Алтынтоп вырезал пас Нихату под выход один на один, и форвард, не сближаясь, пробил мимо Чеха.

Нихат сделал дубль за две минуты, а Алтынтоп – хет-трик из ассистов.

Сценарий был бы неполным без еще одного витка. Уже при 2:3 Ян Коллер спровоцировал турецкого вратаря Волкана Демиреля на эмоции, горячий кипер толкнул нападающего в грудь и получил от строго судьи красную. Замен у Турции не было, пришлось ставить в ворота полевого. Пошел 182-сантиметровый полузащитник Тунджай Шанлы.

Повезло, что моментов Чехия так и не создала. И Турция с полевым в воротах удержала 3:2!

Тот матч идеально описал Нихат: : «Мы проигрывали 0:2 и играли очень плохо. Но если мы смогли победить, играя так плохо, значит никто не обыграет нас, когда мы будем играть хорошо».

Турция устроила и еще один камбэк. Чтобы пройти в полуфинал!

Слова форварда стали пророчеством.

В обоих матчах плей-офф Турция забивала на последних минутах, не сдавалась до самого-самого последнего. Со второго места группы вышли на Хорватию, с ней аж до 119-й минуты играли 0:0, пропустили – но успели сравнять на 122-й! Это самый поздний гол в истории Евро. В серии пенальти хорваты забили только раз из четырех (Дарио Срна), а Лука Модрич, Иван Ракитич и Младен Петрич не смогли.

В полуфинале против мощных немцев турки сравняли на 86-й, только мяч Филиппа Лама на 90-й их остановил.

Каждый матч Евро-2008 сборная Турции превращала в зрелище с незабываемым сюжетом. Вероятно, если бы не параллельное счастье сенсационной сборной России, мы бы помнили сейчас как главный сюрприз турнира – именно турецкий путь до 1/2 финала.

Правда, с тех пор турки ни разу не выходили из группы на Евро.

16 лет спустя есть шанс это исправить. При новой встрече с Чехией.

4 команды с 4 очками в группе – такое уже было на ЧМ-1994. Вылетел тот, кто забил меньше

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Christof Koepsel/Bongarts