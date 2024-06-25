Дикий микс в группе Франции, Австрии и Нидерландов: расклад сменился шесть раз за тайм!

Австрийцы дольше всех лидировали.

Как весело все кружилось в группе D!

Перед последним туром был ясен только вылет Польши, больше ни у кого не было зафиксированного места. Финальные позиции были загадкой, а менялись они очень часто, особенно во втором тайме.

Вот так выглядела таблица перед стартом третьего тура.

А вот как она менялась.

Начало матчей : Нидерланды – 5 очков, Франция – 5, Австрия – 4.

6’: Австрия – 6, Франция – 5, Нидерланды – 4 . Это Дониэлл Мален начал с автогола – Австрия повела и вышла на первое место.

Счет в первом тайме больше не менялся: Франция – Польша 0:0, Нидерланды – Австрия 0:1. Конструкция дожила до перерыва. А дальше то самое веселье.

47’: Нидерланды – 5, Франция – 5, Австрия – 4 . Забил Коди Гакпо – 1:1, Нидерланды вернули все на исходные позиции.

56’: Франция – 7, Нидерланды – 5, Австрия – 4 . Килиан Мбаппе забил пенальти полякам – 1:0. И выдвинул французов на первое место.

59’ : Франция – 7, Австрия – 6, Нидерланды – 4 . Романо Шмид вывел Австрию вперед – 2:1. Австрийцы поднялись на второе, спихнули соперника на третье.

75’ : Франция – 7, Нидерланды – 5, Австрия – 4 . Мемфис Депай все вернул – 2:2 с Австрией. Франция так и побеждала Польшу.

79’ : Нидерланды – 5, Франция – 5, Австрия – 4 . Роберт Левандовски забил пенальти французам – 1:1, параллельно тоже ничья. На исходные!

80’ : Австрия – 6, Франция – 5, Нидерланды – 4 . Нидерландцы всего минуту побыли на первом месте – и пропустили от Марселя Забитцера. Австрийцы лидировали в группе весь первый тайм, а затем вернули себе эту позицию в концовке.

Итог : Франция – Польша 1:1, Нидерланды – Австрия 2:3.

И вот к чему это привело. Сенсационная победа австрийцев Ральфа Рангника в группе!

Австрия рада не только первому месту в очень сложной группе. Команда избежит встречи со второй строчкой группы E, это может быть Бельгия, но главное – не попадет на Англию с третьего места (туда пока летят Нидерланды).

По предварительным раскладам австрийский соперник – Турция, а выход – на Румынию или Словению. Но это пока. И если все так и сложится – в борьбе за полуфинал именно Австрия (да, Австрия!) будет фаворитом.

Франция – вторая, она попадет на вторую сборную группы Е, она определится в среду. Пока там Бельгия, но может оказаться любая из четырех команд.

Нидерланды – третьи, они выиграли всего один матч на турнире (в конце у Польши). Актуальный расклад отправляет их на Англию, если та выиграет группу С. Другой вариант – Испания, но можно попасть и на победителя группы Е, что может быть и проще.

Финальные расклады – позже, а пока просто фиеста из перестановок в первый вторничный слот.

Если бы плей-офф Евро начинался сейчас: сетка. На кого идут Франция и Австрия?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey