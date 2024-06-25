Дикий микс в группе Франции, Австрии и Нидерландов: расклад сменился шесть раз за тайм!
Австрийцы дольше всех лидировали.
Как весело все кружилось в группе D!
Перед последним туром был ясен только вылет Польши, больше ни у кого не было зафиксированного места. Финальные позиции были загадкой, а менялись они очень часто, особенно во втором тайме.
Вот так выглядела таблица перед стартом третьего тура.
А вот как она менялась.
Начало матчей: Нидерланды – 5 очков, Франция – 5, Австрия – 4.
6’: Австрия – 6, Франция – 5, Нидерланды – 4. Это Дониэлл Мален начал с автогола – Австрия повела и вышла на первое место.
Счет в первом тайме больше не менялся: Франция – Польша 0:0, Нидерланды – Австрия 0:1. Конструкция дожила до перерыва. А дальше то самое веселье.
47’: Нидерланды – 5, Франция – 5, Австрия – 4. Забил Коди Гакпо – 1:1, Нидерланды вернули все на исходные позиции.
56’: Франция – 7, Нидерланды – 5, Австрия – 4. Килиан Мбаппе забил пенальти полякам – 1:0. И выдвинул французов на первое место.
59’: Франция – 7, Австрия – 6, Нидерланды – 4. Романо Шмид вывел Австрию вперед – 2:1. Австрийцы поднялись на второе, спихнули соперника на третье.
75’: Франция – 7, Нидерланды – 5, Австрия – 4. Мемфис Депай все вернул – 2:2 с Австрией. Франция так и побеждала Польшу.
79’: Нидерланды – 5, Франция – 5, Австрия – 4. Роберт Левандовски забил пенальти французам – 1:1, параллельно тоже ничья. На исходные!
80’: Австрия – 6, Франция – 5, Нидерланды – 4. Нидерландцы всего минуту побыли на первом месте – и пропустили от Марселя Забитцера. Австрийцы лидировали в группе весь первый тайм, а затем вернули себе эту позицию в концовке.
Итог: Франция – Польша 1:1, Нидерланды – Австрия 2:3.
И вот к чему это привело. Сенсационная победа австрийцев Ральфа Рангника в группе!
Австрия рада не только первому месту в очень сложной группе. Команда избежит встречи со второй строчкой группы E, это может быть Бельгия, но главное – не попадет на Англию с третьего места (туда пока летят Нидерланды).
По предварительным раскладам австрийский соперник – Турция, а выход – на Румынию или Словению. Но это пока. И если все так и сложится – в борьбе за полуфинал именно Австрия (да, Австрия!) будет фаворитом.
Франция – вторая, она попадет на вторую сборную группы Е, она определится в среду. Пока там Бельгия, но может оказаться любая из четырех команд.
Нидерланды – третьи, они выиграли всего один матч на турнире (в конце у Польши). Актуальный расклад отправляет их на Англию, если та выиграет группу С. Другой вариант – Испания, но можно попасть и на победителя группы Е, что может быть и проще.
Финальные расклады – позже, а пока просто фиеста из перестановок в первый вторничный слот.
Если бы плей-офф Евро начинался сейчас: сетка. На кого идут Франция и Австрия?
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey