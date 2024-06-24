Венгрия счастлива: гол на 90+10 спас шанс на плей-офф 💚

Что творит третье место!

Венгрия вырвала третье место в группе самым поздним голом в истории Евро без учета экстра-таймов – Шотландия загрустила на 99:32.

Это была настоящая драма. Обе команды уже ничего не теряли, поэтому не боялись и рисковали. На 90+2 классный момент возник у Собослаи, но он зарядил во вратаря, а спустя всего минуту Кевин Чобот вышел один на один, но попал в дальнюю штангу.

И все же Чобот стал героем. Шотландцы рванули на угловой и пропустили контратаку: с правого края штрафной Шаллаи покатил низом, а Чобот прошил кипера в касание.

Сюжетище!

Чобот отпраздновал мяч с футболкой Барнабаша Варги – нападающий страшно травмировался во втором тайме.

Шотландцы грустят – точно мимо плей-офф. «Сегодня и еще долгое время нам придется переживать из-за этого. Это тяжело. Это просто ужасно. Все парни абсолютно опустошены. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам; простите, что вас подвели», – Эндрю Робертсон извинился перед фанатами.

А венгры – в восторге!

«Конечно, мы праздновали вместе с болельщиками, но у меня немного пропал голос из-за всех этих криков, – признался после игры полузащитник Каллум Стайлз. – Надеюсь, это поможет выйти в плей-офф, но мы уже сделали все, что могли, так что придется подождать».

За венгров в Германии болеют около 40 тысяч фанатов – распределились на три матча Евро. В Германии даже дежурят венгерские полицейские – помогают, пока их сборная еще в деле.

Итоговое фото, конечно, с футболкой Варги. Собослаи говорил, как сильно хочет оказаться рядом с ним: «Варга был в стабильном состоянии, когда покинул стадион. Надеемся, он скоро вернется в отель. Или мы поедем к нему, нам просто нужно быть вместе».

Венграм даже с тремя очками будет непросто из-за плохой разницы мячей (минус 3 – 2:5). Еще никогда на Евро с третьего места не выходили команды с такими показателями (на Евро-2016 минимум для выхода – 3 очка и разница 0, на Евро-2020 – 3 очка и разница -1). Впрочем, Opta оптимистично смотрит на Венгрию в 1/8 – дает аж 77,8%.

Все решится 26 июня, когда группы E и F закроют групповой этап.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

Как Швейцария нейтрализовала Германию. Экспресс-разбор

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Carl Recine