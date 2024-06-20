Англии забил фанат Виейра. Новый талант Дании пробился через Серию B

Кто такой Мортен Юлманд.

У сборной Дании новый классный полузащитник. На Евро-2024 в основу прошел опорник Мортен Юлманд. Онв центре поля с Пьером-Эмилем Хейбергом.

Забил Англии классным ударом.

Этот гол принес датчанам важную ничью.

При этом у 24-летнего полузащитника яркий карьерный путь.

Уехал из «Копенгагена» в подвал Австрии – ради практики

Юлманд – воспитанник «Копенгагена», но за основу там не сыграл ни минуты. В 19 лет уехал в австрийскую «Адмиру Ваккер»: в родной команде не факт, что получилось бы пробиться в основной состав, а там сразу начал играть – 32 матча в первом же сезоне.

Хотя для Мортена привыкание ко взрослому футболу не было простым. Прежде всего из-за того, что «Адмира» – далеко не топ-клуб по австрийским меркам. Поражений было много.

Сам Юлманд относился философски: «Я пришел из «Копенгагена» – клуба, в котором принято выигрывать каждый матч. А тут просто другой мир: набрать три очка получается не каждый тур. Не очень весело выходить на поле и проигрывать матч за матчем. Но было бы хуже, если бы я был старше: сейчас мне важно просто играть в футбол, а в старшем возрасте уже хочется бороться за трофеи».

Забавно, что через четыре года примерно так же «Копенгаген» упустил Расмуса Хейлунда – форвард тоже уехал в австрийский «Штурм» прямо из молодежки. К тому моменту Юлманд уже играл в Италии.

В 23 стал капитаном «Лечче». И учился у Брозовича

Через два сезона датчанин ушел в Италию. Но не в Серию А, а в «Лечче» из Серии B. Опять же, Мортену было важнее играть – не так важно, где именно. Там он стал ключевым в центре поля и пытался учиться у лучших.

Например, рассказывал, что ради улучшения передач наблюдал за игрой Марцело Брозовича из «Интера». Юлманда впечатляло, как хорват всегда готов принять мяч и отдать вперед.

В отборе Мортен ориентировался на маэстро: «Когда только приехал, важной частью моей игры были подкаты. Но, как говорил Алессандро Неста, если ты идешь в подкат, то уже совершил ошибку. Поэтому я стараюсь как можно реже идти в подкаты и по максимум оставаться на ногах. Мне кажется, что я могу стать хорошим игроком, только если буду читать игру».

С таким подходом Юлманд вывел «Лечче» в Серию А и уже там стал капитаном команды. Его признали одним из открытий сезона-2022/23. Уже по ходу сезона молодым опорником заинтересовались «Ювентус», «Интер», «Боруссия» и английские гранды.

Только что провел мощный сезон в Португалии. Стал чемпионом со «Спортингом»

Прошлым летом Юлманд неожиданно оказался не в английских топах или «Юве», а в «Спортинге». Да-да, снова логика про шансы играть в старте, тренер Рубен Аморим видел Мортена важным игроком центра.

«В разговоре перед переходом тренер объяснил мне, как именно я могу стать лучше в его системе. И обозначил, в чем конкретно я могу добавить. Аморим хочет, чтобы я всегда был готов принять передачу и отдать мяч дальше, больше думал о продвижении мяча, был сердцем этой команды», – рассказал Юлманд португальским медиа.

И действительно, датчанин сразу стал основным и прибавил в атаке: четыре гола и четыре ассиста. За пять сезонов в «Адмире» и «Лечче» Мортен забил всего раз и сделал 15 голевых. Но главное – чемпионство, первый большой титул в карьере Юлманда. И место в символической сборной сезона португальской лиги.

Судя по всему, именно хорошая форма в «Спортинге» впечатлила Каспера Юлманда (нет, опорник и главный тренер Дании – не родственники). Перед Евро-2024 у Мортена было всего семь матчей за сборную, только в одном провел больше 45 минут. А тут два старта подряд – и замена только в самом конце против словенцев.

Мортен мечтает об АПЛ и «Арсенале». Шаг туда?

Мощный сезон в Португалии и пока что достойный Евро – повод для топ-клубов присмотреться к Юлманду еще раз. Но забрать датчанина из «Спортинга» этим летом – очень дорого. Контракт до 2028-го, отступные – 80 млн евро.

Сам Мортен несколько раз признавался, что мечтает играть в Англии или Германии. И даже не скрывает, за какой клуб: на плече у полузащитника набита эмблема «Арсенала». За эту команду болеет отец, а сам Юлманд не скрывает, что его кумир – Патрик Виейра, капитан и лидер на поле.

Наверное, в «Тоттенхэме» его ждать не стоит.

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Фото: Gettyimages /Stu Forster / Staff, Alex Grimm / Staff, Emilio Andreoli / Stringer; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press