«Я никогда не весил 110 кг». Мем дня – широкий форвард Венгрии

Вирусный Мартин Адам.

Нападающий сборной Венгрии Мартин Адам пошумел на Евро даже без результативных действий.

Обсуждали его внешность: Адам вышел на 15 минут и стал звездой соцсетей.

Чаще всего постят вот этот скрин – это не матч Евро (легко понять: венгры играли в белом), но отличительные черты на месте. В твиттере Out Of Context Football эта фотография набрала 2,5 миллиона просмотров. Другие посты в твиттере – еще более 3 млн просмотров.

«Больше похож на шотландского регбиста», «Теперь это мой тотемный футболист», «Это то, что Пеп и его последователи пытались у нас забрать. Настоящий футбол вернулся», «Это футболист, который меньше всех в истории похож на футболиста», «И ведь он вышел, чтобы забивать. Ногами!» – за пару часов после игры в одном только твиттере появилось более 200 постов про Адама.

Сплошной восторг, чаще всего – с сарказмом.

А в телеграме быстро вспомнили цитату Мартина перед этим Евро: «Помните, что вы делали во время прошлого Евро?» – «Конечно, пил дома пиво!» В комментариях тут же полетело: оно и видно.

Вот так он появлялся на замену на Евро.

Адам утверждает, что никогда не весил 110 кг, но у него были проблемы с дыханием. Сейчас он считает тело своим преимуществом

В соцсетях было немало постов о том, что Адам весит более 100 кг – никто не верит, что у него нет лишнего веса.

Вот только в официальной заявке на Евро вес Адама – всего 83 кило. Может, не очень сходится с визуальным впечатлением, но факты есть только такие .

В юности Адам страдал из-за проблем с дыханием – в сезоне-2014/15 врачи даже рекомендовали ему уйти из профессионального спорта. Мартин с большим трудом справлялся с нагрузками. Не факт, что это связано с лишним весом.

«Мне было трудно дышать под нагрузкой. Я ходил на обследования, в итоге врачи посоветовали мне прекратить заниматься футболом. Я их не послушал, и все постепенно наладилось. С тех пор у меня никаких проблем», – рассказывал футболист.

Когда Адама просили назвать точный вес, он отказывался: «Это не секрет, но я не хочу, чтобы мой вес был предметом обсуждения в прессе или среди болельщиков».

Впрочем, самые изощренные предположения форвард все же опровергал: «Много раз я читал, что вешу минимум 110 кг. Я никогда не был даже близок к этой цифре ».

В 2022-м Адам немного похудел и отмечал, что ему помог профессиональный диетолог: «Очевидно, что идеальный соревновательный вес для каждого спортсмена разный – в зависимости от его телосложения. Я всю жизнь был крупным парнем. Значит, я родился с этим даром и должен использовать его по максимуму. Очевидно, мне помогает, что я большой: я могу использовать корпус, выставлять руки – и закрывать мяч в единоборствах . Однажды в «Вашаше» (родной клуб Адама – Спортс) я похудел. Потерял силу, динамику, поэтому быстро набрал килограммы обратно. Теперь я все делаю более разумно – не сам по себе, а под контролем специалистов».

Каждый день Адам дома делает упражнения с собственным весом – 20-30 минут для поддержания формы.

Внешний вид Мартина вообще не волнует, его стрижет жена, проблем с весом не видит : «Я больше думаю о том, как играю в футбол. Лучше пусть за меня говорит игра, а не внешность».

Нападающий концентрируется на хорошем: «Я позитивный человек, всегда ищу положительные стороны и стараюсь исключить негатив как в футболе, так и в личной жизни».

Адам мечтает жить в деревне – бесит городская суета

Кстати, Адам родом из небольшого села. И вот что он говорит о себе:

«Я всегда был и буду деревенским мальчиком. Хоть и живу в городе, городская жизнь меня не привлекает. По окончании моей карьеры мы с женой и ребенком можем переехать в родное село. Мы уже строим дом. Рядом с домом моих родителей, где они выращивали помидоры, перец, картофель.

Мне не нравятся пробки, постоянные пробки. Все нервничают, все спешат, все сигналят. Я не могу к этому привыкнуть».

Мартин забивал 31 мяч за сезон. Мечтает уехать в Англию, чтобы сверкнуть физикой

Адам играет в южнокорейском «Ульсан Хендае», хотя в 2022-м на него выходили клубы из Италии, Польши и США. Адам выбрал корейскую команду за настойчивость.

Перед уходом Адам наколотил 31 гол в 32 матчах за венгерский «Пакш» – стал первым игроком чемпионата Венгрии за 41 год с 30+ мячами за сезон.

Выбирая команду, Адам советовался с главным тренером сборной Венгрии Марко Росси: «Он поддержал этот трансфер. Для меня очень важно выступать в сборной, и мне пообещали: если буду хорошо играть и забивать, смогу рассчитывать на вызов».

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Адам очень хотел попасть в сборную – удалось только в 27 лет, когда провел тот мегарезультативный сезон в Венгрии: «Думаю, каждый ребенок, который начинает заниматься футболом, смотрит на игроков сборной с открытым ртом и мечтает оказаться на поле во время исполнения национального гимна. Так было и со мной, и, конечно, я горжусь тем, что буду представлять Венгрию».

Теперь мечтает уехать в Англию, устроит даже команда Чемпионшипа: «Мне всегда нравился английский футбол, где преобладает сила и физика. Стараюсь использовать физические навыки перед воротами».

Если Адам проявит себя на Евро, шансы вырастут.

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Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian, IMAGO/imago-images.de/Global Look Press ; East News /Kirill KUDRYAVTSEV / AFP