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Дебютный мяч на Евро-2024 забил Флориан Виртц: с передачи Йозуа Киммиха прошил в нижний угол.

А кто забивал первые голы на прошлых Евро? Изучаем!

Евро-1960: Милан Галич, Франция – Югославия (4:5)

Первый гол в истории финальных турниров чемпионата Европы у югослава Милана Галича: открыл счет в полуфинале против Франции. Правда, соперник сравнял уже через минуту: резвый старт, превратившийся в мощную битву, самый результативный матч в истории Евро.

Евро-1964: Хесус Мария Переда, Испания – Венгрия (2:1)

Турнир в Испании открыл гол Переды в полуфинале с Венгрией: болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» впечатлил на 35-й минуте. В концовке венгры забили ответный, а победный испанцы вколотили в дополнительное время.

Евро-1968: Драган Джаич, Югославия – Англия (1:0)

И снова югославский первый гол Евро. Но не в дебютном матче турнира: до этого хозяева итальянцы сыграли 0:0 со сборной СССР и прошли в финал только с помощью монетки .

Ну а Джаич принес Югославии минимальную победу над Англией в концовке.

Евро-1972: Герд Мюллер, Бельгия – ФРГ (1:2)

Мюллер забил четыре из пяти мячей ФРГ на турнире, в том числе премьерный гол: на 24-й минуте прошил вратаря Кристиана Пио. В концовке добавил второй и вывел в финал победного турнира.

Евро-1976: Антон Ондруш, Чехословакия – Нидерланды (3:1)

Из трех мячей чехословаков в первом полуфинале лишь один из основного времени: как раз Ондруша на 19-й минуте. Остальные добавили в экстра-таймах.

Интересно, но на Евро-1976 теоретически два первых гола: на той же минуте в параллельном полуфинале югослав Данило Попивода отличился против ФРГ. Да, тогда по слотам ничего не делили, игры стартовали в одно и то же время.

Евро-1980: Карл-Хайнц Румменигге, ФРГ – Чехословакия (1:0)

Немецкая сборная стартовала с победы благодаря голу Румменигге . Вывел команду вперед к исходу часа – победный и единственный мяч.

Евро-1984: Мишель Платини, Франция – Дания (1:0)

Главный герой турнира отличился уже в дебютном матче и сразу принес победу: вонзил в концовке. Это было начало великого чемпионата Европы для француза, никто больше не забивал девять раз на одном турнире.

Евро-1988: Роберто Манчини, ФРГ – Италия (1:1)

Путь итальянцев до полуфинала стартовал с гола Роберто Манчини на 52-й минуте: его единственный мяч на турнире. Дальше второе место в группе и поражение от СССР в плей-офф.

Евро-1992: Ян Эрикссон, Швеция – Франция (1:1)

Швеция начала турнир с ничьей против одного из фаворитов, вышли вперед еще в первом тайме: помог мощный удар Яна Эрикссона. Правда, победу удержать не получилось: после перерыва Жан-Пьер Папен сравнял.

Евро-1996: Алан Ширер, Англия – Швейцария (1:1)

Будущий лучший бомбардир турнира забил уже на 23-й минуте дебютного матча. Это был первый гол нападающего за сборную Англии за 21 месяц – молчал с сентября 1994-го.

Евро-2000: Барт Гор, Бельгия – Швеция (2:1)

Гор отметил участие в домашнем Евро-2000 первым мячом турнира: забил на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе. И на том турнире замолчал.

Евро-2004: Георгиос Карагунис, Португалия – Греция (1:2)

Будущие победители турнира забили и последними, и первыми: Георгиос Карагунис уже на 7-й минуте. Обыграли португальцев в дебюте (2:1), а потом и в финале.

Евро-2008: Вацлав Сверкош, Швейцария – Чехия (0:1)

Принес чехам победу после выхода во втором тайме: воспользовался отскоком после розыгрыша углового и прошил в дальний. Но какой же мощный кивок головой предшествовал голу – почти из центрального круга!

Евро-2012: Роберт Левандовски, Польша – Греция (1:1)

Нападающий открыл турнир голом на 17-й минуте перед своими болельщиками – на Национальном стадионе в Варшаве. Использовал мощный заброс от Якуба Блашчиковского и поймал вратаря греков на выходе.

Евро-2016: Оливье Жиру, Франция – Румыния (2:1)

Забил первый мяч турнира на 57-й минуте: перевисел в воздухе выбежавшего далеко вратаря и проткнул головой. Вскоре румыны сравняли, а на 89-й Димитри Пайет принес французам победу.

Евро-2020: Мерих Демирал (автогол), Турция – Италия (0:3)

После нулей в первом тайме итальянцы вышли вперед в начале второго: Доменико Берарди прострелил в штрафную, мяч угодил в Демирала и отскочил в ворота. Дальше еще двумя добили Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

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Фото: East News /WERNER BAUM / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, DIMITAR DILKOFF / AFP; Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Peter Robinson – PA Images, Matthew Ashton/EMPICS