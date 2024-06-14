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30 самых необычных историй об участниках Евро-2024

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В день старта Евро-2024 мы особенно рекомендуем ознакомиться с необычными историями его участников.

Здесь – 30 историй про 30 игроков, а по ссылке на наш проект – более шестисот про каждого футболиста.

Рикардо Родригес мог умереть в первую же ночь

Будущий защитник сборной Швейцарии появился на свет очень тяжело. «Возможно, он выживет, если перенесет первую ночь», – говорили врачи при его рождении.

Мама вспоминала: «Они сказали, что у Рикардо диафрагмальная грыжа. Если бы они это не обнаружили, он бы точно умер». В комнату даже посылали священника, которого выгнал дед будущего футболиста: «Мой внук выживет, ему хватит сил!»

Став футболистом, Родригес играл под 68-м игровым номером – это год рождения мамы. Она умерла в 2015-м.

Марк Кукурелья не стригся, чтобы за ним было легче следить маме

Этого испанца мы хорошо знаем не только из-за многомиллионного трансфера в «Челси», но и из-за пышной прически – он всегда заметен с ней, как бы ни играл.

Длинные волосы с детства, причина необычна – так хотела мама, чтобы ей было проще отличать его от других ребят в матчах. В игре с «Тоттенхэмом» Кристиан Ромеро дернул его за волосы, но судья этого не заметил. Кукурелья все равно тверд: «Никогда не буду стричься. Это мой стиль».

Начо заболел диабетом – и говорит, что это ему помогло

Испанец в 12 лет получил диагноз «диабет первого типа» и рекомендацию заканчивать с футболом. Не закончил – наладил правильное питание и стал регулярно колоть инсулин:

«Это даже помогло мне в карьере. Правильное питание и отдых необходимы для топ-спортсмена, а ограничений по нагрузкам из-за диабета нет. Если все контролировать, нет никаких проблем. Возможно, поэтому я никогда не получал серьезных травм».

Результат вы и так знаете – 300+ матчей за «Реал», аж 25 трофеев. Просто красавец.

Иван Перишич в 10 лет чудом не погиб на стройке

Тусовался там с друзьями, а рабочие выбрасывали мусор и чуть не прибили его им: стекла, штукатурка и инструменты летели в Перишича, который в последний момент успел убрать голову. Отделался только разодранным плечом.

«До смерти оставалось десять сантиметров», – вспоминал отец. Ужас.

Борна Соса помогает слону в Штутгарте и коале в Австралии

У хорватского защитника очень милое увлечение. В зоопарке Штутгарта спонсирует слона, в Африке помогает курорту дикой природы, а в Австралии «усыновил» коалу – отправляет деньги, чтобы о ней заботились.

Объяснил: «Я с юных лет обожаю животных и куда бы ни приехал – первым делом иду в зоопарк». Еще у него есть какаду, которого он назвал Джеком в честь Джека Воробья.

Федерико Гатти – продавец, каменщик, кровельщик. И участник Евро

Итальянец в 17 лет играл среди любителей, попутно вставая в 4 утра, чтобы работать продавцом – и только вечером тренировался. Потом стал каменщиком – по 9-10 часов на смене. Был и кровельщиком, но как футболист медленно поднимался дивизионами выше. От укладки крыш до перехода в «Ювентус» и дебюта в сборной Италии прошло два года.

Прекрасный пример для подражания.

Эльсеид Хюсай попал в большой футбол благодаря отцу-строителю – и затем сделал папу генменеджером

Отец будущего защитника сборной Албании отправился на надувной лодке на заработки в Италию, трудился в строительстве – и однажды работал в доме агента ФИФА, где спросил, не посмотрит ли тот на сына-футболиста. Тот отказался – мальчику было всего десять.

А через четыре года заинтересовался и отправил Эльсеида в «Фиорентину». Там думали больше обычного, так что Хюсая-младшего подхватил «Эмполи».

Заработав достаточно, Хюсай открыл бар во Флоренции, где сделал генменеджером отца: «Должен быть уверен, что дни его тяжелого труда – позади. Он сделал более чем достаточно и пожертвовал слишком многим ради меня».

Давид Брекало удалился с поля за толчок своего же вратаря – тот красиво упал

Словенец играл в норвежском чемпионате за «Викинг» и в конце матча поругался со своим же вратарем Патриком Гуннарссоном, дважды толкнул его – и тот упал, при этом зачем-то схватился за голову. Судья такого не стерпел – влепил красную толкавшему.

Брекало извинился, а Гуннарссон признал, что не стоило так заваливаться от толчка. После матча появилось фото объятий с улыбками обоих.

Никлас Фюллькруг попал в больницу с чужим зубом во лбу

Все и так слышали про прозвище немца «щель» из-за особого строения зубов, но с ними есть и еще одна история. Правда, с чужими.

В одном из юношеских турниров он так столкнулся с соперником, что в его лбу застрял чужой зуб. Фюллькруг вспоминал: «Многие не верят, но это было очень опасно из-за угрозы заражения бактериями, мы оба потом лежали в больнице. К счастью, без серьезных последствий».

Йосип Иличич всю жизнь страдает из-за депрессии, приходится приостанавливать карьеру

Мы помним эту историю большого словенского полузащитника. Его отца убили на войне неподалеку от дома, когда Иличичу было семь месяцев, а потом жизнь дико портила депрессия.

В 21 год остался без клуба и чуть не ушел из футбола. Уже в Италии обратился к известному психотерапевту. Позже сильно переживал из-за смерти одноклубника и друга Давиде Астори, а потом и из-за проблем в семейной жизни. Да еще и чуть не умер после воспаления лимфоузлов.

По сути, психологические проблемы стали причиной ухода из успешной «Аталанты». Иличич уехал на родину в «Марибор», а там и перезагрузил карьеру.

У Томаса Дилэйни нарушено восприятие красного и зеленого цветов – как назло играл как раз в командах с такой формой

У датчанина обнаружился дальтонизм перед ЧМ-2018: рассказывал, что смотрел игру «МЮ» и «Панатинаикоса» и ее было тяжело воспринимать. При этом восемь сезонов Дилэйни провел в команде, где есть красный цвет («Копенгаген»), еще два – где зеленый («Вердер»).

Но хоть потом были «Боруссия», «Севилья», «Хоффенхайм» и «Андерлехт» – почти без таких расцветок.

Йоаким Андерсен раздал бесплатно колу и чуть не завершил карьеру

Веселая (но не для всех) история в 15-летнем возрасте в академии «Мидтьюлланда»: попался на камерах, когда стащил с другом с кухни коробку колы. Отец рассказывал, что они поставили ее в коридоре и раздали всем парням. Благотворителей тут же отчислили на Рождество, а Андерсена дома поджидал еще и разговор со строгим отцом.

Тот озвучил альтернативный вариант: «Ты можешь перестать – просто вернуться домой, устроиться в «Макдональдс», пить пиво и клеить девочек».

Андерсен отказался и с тех пор поиграл в четырех разных чемпионатах, причем из топ-5 лиг – в трех.

Мият Гачинович – родственник лидера «Млады Босны»

Интересные корни у сербского форварда. Владимир Гачинович был лидером революционного движения «Млада Босна» в начале XX века, его убили в 27 лет. Фактически члены «Млады Босны» подготовили покушение на эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, которого позже убил Гаврило Принцип.

Про Владимир Гачиновича Мият говорил так: «Он мой предок. Отца тоже зовут Владимир – но не в честь него».

Войцех Шченсны уронил штангу на предплечья – остались шрамы в форме инициалов

Польский голкипер вообще нескучный парень, но в этом случае неосторожность могла дорого обойтись. Хорошо, что почти не пострадал, когда на предплечья обрушилась штанга:

«У меня на руках до сих пор шрамы. Смешно – они в форме моих инициалов. Один напоминает букву W, другой – букву S. А я всем говорю, что один шрам получил на войне, другой – от акулы».

Вирджил ван Дейк трудился посудомойщиком и не разбил ни одной тарелки

Была такая работа у голландца в Бреде: получал 4 евро за час работы плюс чаевые, в месяц выходило около 350 евро.

Глебу Чернявскому рассказывали: «Вирджил работал очень аккуратно, ответственно и четко. Стабильно брал смены в среду и воскресенье, а в загруженные вечера приезжал работать и после тренировок. Бывший босс вспоминал, что Ван Дейк за время работы не разбил ни одной тарелки».

Марк Флеккен сходил попить. Вернулся – а мяч в воротах

Если видите заголовок «Вратарь отошел попить воды – и пропустил гол» – речь наверняка о Флеккене.

Это случилось в 2018-м во второй Бундеслиге, тогда голландец выступал за «Дуйсбург»: его команда забила, но гол не засчитали, а голкипер этого не понял и отошел к бутылке, пока соперник стремительно несся в контратаку. Стоя в глубине ворот, Флеккен обернулся и увидел влетающий мяч.

«Больше не буду класть бутылку в ворота», – отреагировал он позже. «Дуйсбург», кстати, все равно победил.

Леопольд Кверфельд – сын владельца кофеен в Австрии

Ральф Рангник вызвал этого 20-летнего парня в сборную – теперь за ним будут пристально следить в кофейнях, которыми управляет семья. Есть и особенная история: в 1873 году Франц Ландтманн основал кофейню, которая работает до сих пор – теперь под управлением семьи Кверфельд, которая выкупила это кафе в 1976-м.

Владелец этого, как и многих других подобных заведений в Австрии – Берндт Кверфельд, а Леопольд – его младший сын.

Жонатан Клосс в юности складывал сосиски и раздавал листовки

Наверняка уедет с Евро с медалью – он в заявке сборной Франции, но в юные годы об этом только мечтал. Тогда Клосс подрабатывал сортировщиком на почте, кладовщиком и промоутером.

И позже рассказывал: «Парадокс, но играть на низком уровне мне было сложнее, чем на высоком. Любители и полупрофессионалы не заботятся о тактике, весь упор на физику. Я не был уверен в своем теле. Боялся идти в стыки».

А потом все получилось – и вот как это произошло.

Эдуардо Камавинга изменился после того, как сгорел его дом

Француз родился в лагере беженцев в Анголе – родители бежали от конголезской войны, а позже обосновались в пригороде Ренна.

Детская драма – когда ему было 11 лет, из-за неисправности электросети сгорел их дом. Отец тогда сказал ему, что на него теперь возлагаются надежды. Камавинга вспоминал:

«Я впервые увидел, как он плачет. Эта история стала частью моей жизни, и я думаю, что именно это позволило мне стать тем человеком, кого я сейчас из себя представляю».

Кевина Де Брюйне хотели обменять на голландскую провинцию – странный фейк

И правда непонятная история. Медиа растиражировали слова премьер-министра Нидерландов о своей сборной: «Нам не хватает веры, прогресса и креатива на половине поля соперника. Кевин может нам с этим помочь. Его обмен на Лимбург (провинцию) совершенно логичен».

Позже оказалось, что это фейк, и такой шутки не было. Де Брюйне тут вообще был не при делах.

Тома Менье получил опыт работы почтальона

Еще один парень, пробившийся с низов. В юности он работал на заводе по сборке автозапчастей и на почте.

Бельгиец рассказывал: «Если вы работаете почтальоном в Лондоне или Нью-Йорке, думаю, это весело, там квартиры расположены близко друг к другу. А я из маленькой деревушки в Бельгии, где все дома разбросаны. Например, идет проливной дождь, нужно припарковать машину и каждый раз потом идти 50 метров до почтового ящика – это утомляет».

Астер Вранкс – одна гласная буква в фамилии

А всего букв семь, но гласная – да – одна. На английском пишется как Vranckx. Впрочем, такова особенность некоторых бельгийских фамилий.

И не только их. Например, в 1990-х был известен голландский защитник Стан Валкс, у которого была одна гласная в шести буквах – Valckx. Он играл в ПСВ и ездил на ЧМ-1994.

Мартин Дубравка уже в пять лет мог остаться без ноги

Будущий словацкий голкипер в пятилетнем возрасте ну очень хотел нарубить дров для барбекю и впечатлить отца – а вместо этого заехал топором по ноге.

Из-за повреждения Дубравка не мог кататься на коньках, поэтому попробовал играть в футбол. И получилось!

Флорин Ницэ жил на окраине, постоянно пересекаясь с наркоманами

У румына грустная история. В пятилетнем возрасте он потерял отца, а в 19 лет – маму. До этого мама лишилась дома из-за обмана – пришлось арендовать жилплощадь в жутком районе города, где парень каждую неделю дрался с наркоманами, пристававшими к нему без причины.

«Это был ужас, – вспоминал он. – Только бог и страсть к футболу помогли мне пережить все этим моменты».

Сергей Сидорчук сломал три пальца в отпуске – из-за мяча

Было почти десять лет назад – сыграл в отпуске в мини-футбол, но не футзальным, а обычным футбольным мячом.

Вот как это было: «Тренер дубля запорожского «Металлурга» приложился к мячу и попал в мою висячую левую руку. Почти сразу меня стало подташнивать, но я и представить не мог, что все так плохо закончится. Если честно, мне до сих пор никто не верит».

В итоге врачи отправили на операцию. Сидорчук вспоминал: «Вот уж неслучайно мудрые люди го­ворят, что ничего нельзя де­лать на Рождество. Травма меня настигла аккурат 7 янва­ря».

Виктор Цыганков забивал, чтобы отец мыл бутсы

В Виннице папа сам платил ему первую зарплату – хотел приучить к тому, что футбол – не просто игра, а целая профессия: «У нас дома была введена система премиальных. Хватало и на кино с мороженым, и на то, чтобы друзей угостить.

Существовала еще одна любопытная договоренность. Сын очень не любил мыть бутсы. Так вот, мы договорились: если он забивает гол – бутсы мою я, нет гола – этим занимается он. Получился очень хороший стимул».

Хакан Чалханоглу испытал, что такое пистолет у головы, который держал партнер по сборной

Десять лет назад пережил совершенно идиотскую историю: находился в комнате отеля с Омером Топраком, когда к нему ворвался партнер по сборной Турции (экс-игрок «Рубина») Гекхан Тере: «Меня ударили и велели лежать на полу, приставив пистолет. Никогда не испытывал большего страха в своей жизни».

Потом говорилось, что Чалханоглу там вообще был не при делах – конфликт был у Топрака с бывшей девушкой Тере. Правда, агент самого Тере все опровергал.

Пепе приехал из Бразилии с пятью евро в кармане

Мы уже едва ли вспоминаем, что Пепе на самом деле бразилец, родившийся городе Масейо. На родине он играл только в юношестве, а профессиональную карьеру начал в португальском «Маритиму» (под руководством Анатолия Бышовца!).

Рассказывал, что когда приехал в Португалию, у него в кармане было всего пять евро. В аэропорту нужно было сесть на другой рейс, который был запланирован только через 17 часов. Пепе попросил у работника кафе поесть и сказал, что денег у него нет. Тот дал ему багет. И это запомнилось:

«С этого момента я просто хочу помогать людям. Это сильно повлияло на меня. Этот человек даже не знал, кто я. Его поступок помог мне на всю оставшуюся жизнь».

Нуну Мендеш убегал от странного парня – оказалось, это скаут

Дело было в детстве, когда португалец шел домой из школы и заметил, что за ним следит мужчина. Пошел быстро и обходными путями – безуспешно. Добравшись домой (в бедном районе Лиссабона) закрылся и убежал на кухню, а потом услышал звонок в дверь. Он подумал, что это грабитель и схватил нож.

Но все же открыл дверь и успокоился – он понял, что это скаут «Спортинга», а тот ему еще и показал документы. Через годы Мендеш стал чемпионом Португалии в составе именно этого клуба.

Ян Кухта – большой любитель домашнего скота и в особенности курочек

С этим чехом ни одному тренеру не было легко. Да он и сам говорил: «Нужно, чтобы надо мной был кнут. На меня надо повышать голос». Откровенничал об одном из тренеров: «Мне нужна жесткая рука. У нас с Гофтихом отличные отношения. Он знает, что я полено. Я тоже это знаю».

Жесткому парню – необычное хобби: «Люблю домашний скот, это у меня в генах. Домашние птицы, кролики, гуси, утки – все это очень мне нравится. Могу провести на ферме час в спокойствии, это помогает освежить голову. Лучший отдых. Сижу на лавочке и смотрю на куриц».

Отдельная прекрасная история, как Кухта продавал игрокам и тренеру яйца и рассказывал о разведении кур – вы точно должны ее перечитать.

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

Фото: IMAGO/Marcio Machado/SPP, Petter Arvidson, Jakub Piasecki / Cyfrasport, IMAGO/David Klein, IMAGO/FOT. PAWEL LIPNICKI, Tom Weller/Global Look Presswilhelma.de; Instagram/vranckx40

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