Теневой герой Швейцарии: этот тренер важнее Якина. Как такое возможно?

Джорджио Контини – формально ассистент тренера сборной Швейцарии, но его роль заметно шире.

С его приходом Мурат Якин стал меньше влиять на команду.

Контини сразу сказал: пришел не просто помощником. Якин освобожден от части работы

Джорджио назначили ассистентом в феврале 2024-го – специально под Евро. Он сразу признался команде: «Я пришел не просто помощником». При этом Контини уверен, что разногласий с Якином не будет – экс-тренер «Спартака» сам пригласил его в штаб и принял новые правила.

«Мы – тренерская команда, которая терпимо относится друг к другу, но при этом могут возникать трения по поводу разных идей, – объяснял Джорджио. – Я хочу, чтобы внутри коллектива происходил обмен идеями, Мурат будет освобожден от некоторых задач. Я стараюсь привнести в команду энергию, позитив и сочувствие. И, конечно же, тренерский опыт».

Контини ведет тренировки и много общается с игроками . «Он очень активный и коммуникабельный парень, говорящий на многих языках», – рассказал швейцарский защитник Сильван Видмер. Контини легко переключается с немецкого на французский, а еще владеет итальянским, английским и испанским.

«Важно, чтобы игроки понимали, чего мы от них хотим и почему, – говорит Контини. – Моя задача – обеспечить необходимую интенсивность, чтобы выжать из игроков максимум».

Контракт ассистента, как и Якина, рассчитан только до конца Евро-2024, но Контини понимал, что может уйти уже через несколько месяцев: «Я сознательно выбрал этот путь, могу развивать там личные качества и одновременно развиваться как тренер».

«Я знаю и ценю Джорджио уже много лет и уверен, что он поможет нам многолетним тренерским опытом», – отметил Якин.

После ухода из «Спартака» Мурат вернулся в Швейцарию, но без особых успехов – не давал вылететь «Грассхопперу» и «Сьону», но амбиции, конечно, были куда выше. Летом 2021-го Якин возглавил сборную вместо Владимира Петковича и вывел ее на ЧМ-2022 – там вышел из группы с Бразилией, Камеруном и Сербией. Правда, в 1/8 финала сгорел португальцам 1:6. Теперь попробует пошуметь на чемпионате Европы – уже в паре с Контини.

Якин уже работал с Контини – выдали удачный сезон в чемпионате Швейцарии

Оба родились в 1974-м, игроками пересекались в чемпионате Швейцарии, в тренерской связке работали и до сборной. В сезоне-2011/12 тренировали швейцарский «Люцерн» – формально Якин тоже был главным, но Контини брал многие функции на себя. В таком режиме заняли второе место в чемпионате и дошли до финала Кубка.

Дальше пути разошлись: Якин перешел в «Базель», а Контини поехал покорять Лихтенштейн. В 2014-м Джорджио поднял «Вадуц» в швейцарскую Суперлигу и дважды помог сохранить место в элите. Да, у Лихтенштейна вообще нет национального чемпионата: семь местных команд и их дубли играют в Швейцарии.

Дважды Контини признавали лучшим тренером Лихтенштейна, кроме путевки в элиту он выиграл четыре Кубка страны – пока самый успешный отрезок его тренерского пути.

В марте 2017-го Контини ушел: фанаты давили на руководство по поводу трансферной политики «Вадуца». Зимой 2017-го клуб никого не купил, но продал одного из лидеров – Паскаля Шюрпфа. При этом Контини тоже много критиковали – команда плелась на последнем месте и вылетела уже без него. Сам тренер не стал комментировать разрыв.

После «Вадуца» Контини тренировал «Санкт-Галлен» и «Лозанна-Спорт» – снова выходил в швейцарскую Суперлигу. Везде был главным тренером, поэтому многие не ожидали увидеть его ассистентом Якина в сборной Швейцарии.

С 2021-го по 2023-й Контини работал в швейцарском «Грассхоппере» – всегда заканчивал в середине таблицы. Джорджио набрался опыта в Суперлиге – провел там 242 матча. Дважды поднимался из второго дивизиона.

И вот теперь они вместе удачно начали Евро-2024: с помощью «швейцарского ножа» в составе вскрыли Венгрию.

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Фото: Martin Meienberger/Global Look Press ; East News /Cal Sport Media via AP Images