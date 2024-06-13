Самые молодые на Евро: Ямаль, Джуд, защитник из «Локо»

22 игрока до 21 года.

Каждый чемпионат Европы открывает новых звезд. В Германию съехалось множество юных талантов – кого-то уже хорошо знают, кто-то, возможно, только взлетит на крупном турнире.

Вот самые молодые участники Евро-2024. Возраст – на момент старта Евро.

Несколько любопытных деталей.

● Ламин Ямаль – единственный подросток на Евро: едет в 16 лет, хотя остальным уже за 18. И он уже важный элемент сборной Испании: у Ямаля два гола и три ассиста в семи матчах. Приехал с домашкой!

● Джуд Беллингем тоже в топе юных талантов. Звезда «Мадрида» – самый дорогой футболист мира вместе с Килианом Мбаппе (по 180 млн евро).

● На Евро всего четыре представителя РПЛ – и один из них в списке самых молодых. Марио Митай из «Локомотива» теперь должен помочь албанцам.

Сколько игроков из РПЛ на Евро? А какие лиги самые востребованные?

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

Фото: Gettyimages /Fran Santiago / Stringer