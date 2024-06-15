20 из 26 игроков Албании родились не там. А 13 даже играли за другие сборные

Усиливаются косоварами.

Особенность албанской сборной – абсолютно вся заявка на Евро состоит из представителей зарубежных клубов, большая часть игроков не родились в Албании, а у половины команды даже есть опыт игры за молодежные и юношеские сборные других стран.

Даку из «Рубина» играл за Косово, Броя родился в Англии. Из самой Албании – только шестеро

Косово и Швейцария – традиционно самые популярные места, откуда Албания пополняется футболистами. В википедии есть даже специальная страничка , где зафиксированы все «легионеры» сборной. Всего их уже больше 70: в Косово родились 33 игрока, в Швейцарии – 11.

В нынешней заявке ситуация схожая.

Мирлинд Даку из «Рубина» – косовский албанец, играл даже за взрослую сборную Косово , но в 2023-м получил албанский паспорт. Похожая история у Ардиана Исмайли и Ульбера Рамадани. А вот Арбер Ходжа и Медон Бериша родились в Германии и Швейцарии соответственно, но до Албании играли за Косово.

Швейцарию на молодежном уровне представлял целый десант: нынешний капитан албанцев Берат Джимшити родился в Цюрихе, Арлинд Айети – в Базеле, Амир Абраши – в кантоне Тургау. Насер Алийи и Недим Байрами родом из Македонии, но с детства живут в Швейцарии. А вот нападающие Ясир Асани и Таулянт Сефери выступали за сборные Македонии разных возрастов.

Вратари Этрит Бериша и Томас Стракоша не были заиграны за другие сборные, но один родом из Приштины (нынешняя столица Косово), а другой – из Афин. Защитник Энеа Михай тоже из Греции , Мараш Кумбула – из Италии, а Иван Балиу – из Испании , он вообще начинал в академии «Барсы» и даже поиграл за испанскую сборную до 17 лет.

Пока еще форвард «Челси» Армандо Броя родился в Англии .

Лишь шестеро из 26 игроков родились в Албании. При этом некоторые с детства живут в других странах: например, полузащитник «Дармштадта» Клаус Гьясула хоть и родился в Тиране, всю футбольную жизнь провел в Германии , немецкий паспорт у него тоже есть.

Албанцев разбросало из-за войн и проблем в экономике

Албанцы – основное население Албании и частично признанного Косово. Они массово проживают еще в Северной Македонии, Греции и Италии.

Массовая миграция в Грецию и Италию связана с экономическими проблемами: всплеск случился в конце 1980-х, когда беднейшая Албания открыла границы на выезд. В Швейцарии, Германии и Британии живут в основном косовские албанцы, бежавшие в 1990-е от войны.

Некоторые дети мигрантов превратились в больших звезд: Дуа Липа и Рита Ора добились успеха в британской музыке, Шкодран Мустафи стал чемпионом мира в составе Германии, Гранит Джака и Джердан Шакири – рекордсмены по количеству матчей за Швейцарию (124 и 122 игры). На Евро-2024 они тоже приехали, как и еще пара албанских швейцарцев: Ардон Яшари и Анди Зекири.

Албания успешно переманивает игроков с зарубежной футбольной школой, которые не доросли до более топовых сборных. Это проблема для Косово, выбор в пользу которого обычно делают в последнюю очередь. Хотя весомая часть мигрантов – как раз оттуда.

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Фото: East News /ATTILA KISBENEDEK / AFP; Gettyimages.ru /Linnea Rheborg