Гол прямым ударом с углового! Яркий хайлайт «Спартака» из Второй лиги

«Спартака» из Костромы.

Леон Вторая лига продолжает удивлять: в дивизионе А забили, возможно, гол месяца.

Максим Игнатьев из костромского «Спартака» открыл счет против «Калуги» прямым ударом с углового – вкрутил с рикошетом от дальней штанги!

Ну это нужно посмотреть!

Правда, мяч не помог команде победить: соперник сравнял ближе к перерыву, а в концовке добавил победный. Сам автор гола провел полный матч и в оставшееся время отметился лишь желтой карточкой.

24-летний защитник дебютировал во взрослом футболе за дубль «Олимп-Долгопрудного», в 2022-м перешел в «Красаву» из второй лиги, но провел там лишь полгода. За последние два сезона сменил несколько клубов из низших лиг: поиграл за «Кубань Холдинг», «Амкар» и теперь за «Спартак» из Костромы.

В этом феврале Игнатьев попал в небольшой скандал в медиафутболе: договорился от трансфере с «Броуками», но потом сослался на профессиональный контракт в ФНЛ и подписался с конкурентом «Броуков» – «Амкалом».

Через пару недель Максим перешел как раз в костромской «Спартак» – с медиафутболом по неизвестным причинам не сложилось. И вот снова напомнил о себе – уже с помощью эффектного гола.

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