Две штанги за минуту в самом конце: это был лучший шанс «Динамо»

Почти сравняли на 80-й и 81-й.

«Динамо» упустило золото в игре с «Краснодаром». Эх, если бы не две штанги подряд после 80-й минуты...

Динамовцы при 0:1 наконец-то пошли вперед – после нескольких классных подходов Луис Чавес дальним ударом попал в штангу.

После отскока и серии передач мяч подхватил Бителло: пробил с угла, и тут же рванул к Сергею Карасеву, чтобы судья назначил угловой – он сначала не заметил касания Олакунле Олусегуна. Карасеву подсказал ассистент Максим Гаврилин – и «Динамо» получило угловой.

На подачу среагировал Фабиан Бальбуэна – защитник попробовал продлить голевую серию после дубля в игре с «Крыльями». Здесь получилось слабее, но спровоцировало серию отскоков – в результате мяч пришел к другому ЦЗ Роберто Фернандесу – и он с близкого расстояния тоже зарядил в штангу.

Фернандес мог исправиться за ошибку при голе – после прострела с левого фланга Джон Кордоба продавил его во вратарской и срезал мяч в сетку.

На 88-й минуте Сергей Паршивлюк удалился после второй желтой – и «Динамо» совсем приуныло: ни одного голевого момента.

«Зенит» в параллельном матче дожал «Ростов» и вырвал шестое чемпионство подряд.

«Зенит» вырвал шестое подряд золото! Догнали «Спартак»

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»