Первый пента-трик в истории РПЛ! Кассьерра уничтожил «Ахмат» пятью ударами

Монстр!

5:1 – «Зенит» уничтожил «Ахмат», остается в чемпионской гонке РПЛ до последнего тура.

Это заслуга форварда Матео Кассьерры: оформил пента-трик, первые три мяча уложил еще в первом тайме. После перерыва оставшиеся два.

Больше месяца Кассьерра молчал. И включился в такой важный момент!

Хет-трик в первом тайме, потом еще два. Кассьерра – 🔥

Колумбиец крушил «Ахмат» с первых минут.

⚽️3’ – получил мяч во вратарской рядом с Дарко Тодоровичем, соперник не помешал закинуть в ворота.

⚽️9’ – дальний удар Дугласа, а на подборе первый... Кассьерра. Очень легко!

⚽️44’ – подача Клаудиньо с фланга без помех, Кассьерра опять продавил Тодоровича. Три!

⚽️46’ – защитник «Ахмата» покатил назад киперу, но вмешался Иван Сергеев – и ударил во вратаря. Мяч отскочил к Кассьерре, форвард отправил в пустые.

⚽️51’ – Вендел отдал в центр на Кассьерру, колумбиец легко уложил вратаря на газон – и забил!

Пять! Пента-трик!

Прорвало: Кассьерра не забивал с апрельского матча против «Краснодара». Дальше за семь игр – ноль голов и один ассист, сделал с «Оренбургом». И замолчал.

Но за один матч перевернул сезон: не только оставил «Зенит» в чемпионской гонке, но и стал лучшим бомбардиром лиги: 21 гол в 26 матчах, отрыв от Константина Тюкавина – шесть мячей за тур до конца.

Пента-трик Кассьерры – первый в РПЛ. С прошлого российского прошло 26 лет

До Кассьерры по пять голов за матч в рамках чемпионатах России забивали только двое. Но это было очень давно.

Виктор Панченко, март 1994-го : «КАМАЗ» – «Спартак» Владикавказ, 6:0;

Олег Веретенников, март 1998-го : «Ротор» – «Шинник», 6:2.

Это все еще другая эпоха, до появления Премьер-лиги (2002-й), так что в истории РПЛ нынешний пента-трик – первый.

А с прошлого в чемпионатах России вообще прошло, получается, аж 26 лет.

Кассьерра до этого не делал за «Зенит» даже хет-триков, а тут сразу пять. К тому же это первый пента-трик иностранца в чемпионате России.

Как у Кассьерры это получилось? Объясняет Илья Васильев

Голы Кассьерры можно разделить на три типа.

1) Классное заполнение штрафной от партнеров . В этом сезоне Кассьерра чаще забивает в паре. Либо необходимо, чтобы в 4-3-3 восьмерка активно грузила штрафную (например, в начале сезона так делал Ерохин). Сегодня четко сработало в первых трех голах: Кассьерре помогла динамика атакующей группы.

2) Помощь партнеров . Идеальный подыгрыш от Вендела и Клаудиньо (первый + третий голы) и рывок Ивана Сергеева, прибивший Михаила Опарина и Надера Гандри.

3) Классная комбинация «Зенита» с большей вовлеченностью Кассьерры . Перед пятым голом «Зенит» вышел из-под давления, после борьба Ивана Сергеева помогла зацепиться Кассьерре в центре поля, а затем Матео помчал к оголенной штрафной, опередил защитников и переиграл вратаря Михаила Опарина.

При этом важно учитывать специфичность перформанса Кассьерры: до этого он нанес девятнадцать ударов за весну и забил дважды, сейчас сделал пента-трик за семь попыток. Он выиграл бомбардирскую гонку, догнал Константина Тюкавина и Сауля Гуарирапу по голам весной (7), забил в два раза больше, чем во всех играх второй части сезона (было 2). Шесть ударов было из штрафной, первые пять из них стали голами.

В целом «Зенит» сохранил 3-5-2 с серии против ЦСКА. Мини-неожиданность – выход Дугласа Сантоса правым латералем. Глобально без сюрпризов: он так доигрывал последний матч с ЦСКА, но казалось, что его вернут налево или поставят в тройку со Страхиней Эраковичем и Нино. Переход на 3-5-2 выглядит как оптимальный вариант. Частично вызван отсутствием вингеров (Андрей Мостовой и Артур в плохой форме, еще и травмированы) и удобством Кассьерры: при 4-3-3 он хуже заполняют штрафную, да и атака вообще не работала – требовались перемены.

На первых минутах «Зенит» владел инициативой и атаковал через фланг Сантоса. Подобное видели с ЦСКА: Дуглас атаковал полуфланг и середину (гораздо качественнее Артура), но идея быстро заглохла. С «Ахматом» работало постоянно и конвертировалось в два гола. Кстати, травма Дугласа – результат захода с правого фланга в середину: получил ушиб в момент удара. Сантоса заменил Караваев, но после углового на 27-й минуте Вячеслав поменялся краями с Педро. Казалось, что ситуативно из-за стандарта (Педро подавал справа), но так остались до конца тайма: бразилец комбинировал с латиноамериканцами, помогло при третьем голе.

«Зенит» аннулировал «Ахмат». Без Кассьерры так не мог

Выезд в Грозный – исторический один из самых сложных для «Зенита», там почти не выигрывают.

Всего две победы за десять последних сезонов. Было 13 очков из 30 возможных перед тем, как жизненно необходимо было забрать три для продолжения борьбы за чемпионство.

⚖️ 2013 – 1:1;

✅ Апрель-2015 – 2:1;

❌ Ноябрь-2015 – 1:4;

❌ 2016 – 1:2;

⚖️ 2017 – 0:0;

⚖️ 2019 – 1:1;

⚖️Июль-2020 – 1:1;

⚖️ Ноябрь-2020 – 2:2;

✅ Апрель-2022 – 2:0;

⚖️ 2022 – 0:0.

Чаще играют вничью, дваджды проиграли. Но сложно всегда: «Зенит» очень давно не громил «Ахмат» так, как сейчас.

А ведь грозненцы еще и в форме: выиграли пять игр подряд, спаслись от вылета. Эта победа вдвойне ценна, хотя главный матч еще впереди.

Чтобы стать чемпионом, «Зениту» нужно выиграть дома у «Ростова» и надеяться, что «Краснодар» параллельно победит дома «Динамо» – это рецепт шестого чемпионства подряд.

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Фото: Alexander Wilf/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Невар