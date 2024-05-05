Какой шедевр от Тюкавина! Пяткой – с разворота 😱

«Динамо» в безумном матче дожало «Сочи» (3:2).

Пока же отдельно отметим: на 53-й минуте Константин Тюкавин исполнил что-то из мини-футбола. Москвичи отобрали мяч вблизи штрафной «Сочи», Тюкавин отдал на Сергея Паршивлюка, тот вернул, затем в Константина вселился топовый бразилец.

Одним касанием развернулся, вторым отправил мяч в сетку пяточкой! Вааау!

Тюкавин – лидер РПЛ по гол+пас. Уедет?

У Тюкавина уже 14+9 в 26 матчах РПЛ (16+9 во всех турнирах) – больше всех в лиге. В снайперской гонке впереди только Матео Кассьерра из «Зенита».

После такого сезона разговоры об отъезде лидера «Динамо» только усилятся. Агент Тюкавина Алексей Сафонов недавно говорил, что главная цель футболиста – АПЛ:

«На первом месте Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом. Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Но приехать туда статистом – зачем это нужно? Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию. Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе. Пока задача – выиграть медали с «Динамо».

Я не сомневаюсь, что Тюкавин в следующем году выступит на таком же уровне, как и в этом. Для меня был пример – футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег – пахал дальше. Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза».

Фото: ФК «Динамо» Москва