Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?

Подключились даже звезды шоу-бизнеса.

Обсуждение шутки игрока «Рубина» Руслана Безрукова о том, что он ждет денежки от «Краснодара», достигла пугающих масштабов. Теперь про Безрукова говорят даже Ольга Бузова и актер Виктор Логинов, известный как Гена Букин.

«Иногда лучше молчать, чем говорить». Певцы, актеры и комики внезапно обсуждают поступок Безрукова

Новый день – новые высказывания.

Телеканал Матч ТВ поговорил на эту тему со звездами шоу-бизнеса. Например, с актером Виктором Логиновым: «У нас в «Уральских звездах» с такими не церемонились и всегда просили отвечать за свои слова ! Ну десять лет на подумать у него есть, а потом к нам можно, в «Уральские» или к Галустяну в «ГазМяс», там тоже уму-разуму научить смогут!»

Вот цитата актрисы Эвелины Бледанс, которая осудила Безрукова: «Гонорары не надо ни с кем обсуждать. Для меня это табу . Не то чтобы обсуждать свои гонорары с публикой, в интервью, на телевидении, радио, но даже со своими коллегами я максимально избегаю этих разговоров. Только в самых‑самых крайних случаях, когда дело касается какой‑то конкретики, то с очень близкими, конкретными людьми можно обсудить гонорары. Но это крайне редко. Я считаю это неуместным и неприемлемым».

Певица Ольга Бузова тоже не оценила: «Иногда лучше молчать, чем говорить . Некоторые комики предлагают лишить Руслана возможности играть на 10 лет. Руслан, за десяточку ты успеешь попылить по полю, возможно заскочишь в десятый сезон «Слово пацана». С чушпана начал, так и будешь двигаться дальше. Но если повезет, то попадешь в новогодний хит на ТНТ».

А ее коллега Дава посмотрел на ситуацию с другой стороны: «Если бы срок давности за все шутки был таким же, можно было успеть отменить Эдуарда Сурового, чтобы Гарик Харламов постоянно не играл в гримерке на своей гитаре. С другой стороны, мы бы никогда не узнали, почему все так произошло».

В деле даже комики. Правда, их реплики скорее кажутся ироничными.

Юморист Валерий Равдин призвал за шутку отстранить игрока на 10 лет или отправить в «Шинник». Коллега Сергей Дорохов пошел дальше и предложил расстрелять.

Гарик Харламов понадеялся, что деньги дойдут до правильного человека: «Главное, чтобы «Краснодар», отправляя деньги Безрукову, не перепутал, какому конкретно Безрукову. Потому что, боюсь, Сергей не поймет, за что пришли деньги. За «Есенина» приходили, за «Русскую душу» приходили, за «Березки» приходили. А за футбол? За какой-такой футбол?».

С чего вдруг вообще началась атака на Безрукова

24 апреля «Рубин» обыграл 2:0 «Зенит» и оживил чемпионскую гонку: «Краснодар» параллельно дожал 3:2 «Балтику» и максимально приблизился к лидеру.

После матча в Санкт-Петербурге защитник казанцев Безруков пошутил: «Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять. «Краснодар», ждем на карту денежки».

Уже на следующий день служба коммуникаций РФС сообщила, что комитет по этике рассмотрит шутку игрока: «Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста».

«Рубин» тут же встал на сторону игрока: «Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение . Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью или вовсе ограничат себя от общения со СМИ.

Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов».

Сам Руслан тоже не думал, что шутка так разлетится: «Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры».

Следующий матч с «Уралом» «Рубин» анонсировал роликом под трек «Юморист» рэпера Face*, в котором предстал Безруков, и сопроводил текстом: «Готовы к выступлению?».

* – признан в России иностранным агентом.

Как отреагировал футбольный мир: называли шутку безобидной и сравнивали с АПЛ

Все восприняли дело совершенно по-разному.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал ситуацию смешной и показательной: «Ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово!».

Президент РФС Александр Дюков считает, что шутка перешла границы: «Я люблю хороший юмор, как и вы. Есть много тем для шуток. В данном случае речь шла об оказании финансового влияния на результат матча, хоть и в шутку. Это недопустимо . Поэтому комитет по этике рассмотрит высказывание игрока. Давайте шутить, я не против, но давайте выбирать уместные темы».

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров резко раскритиковал резонанс вокруг Безрукова: «Люди, которые раздули шумиху, – недалекого ума! Потому что это совершенно безобидный комментарий человека, который только что победил лидера чемпионата России и понимал, что «Рубин» слабее. И только за счет самоотдачи и выкладки на сто процентов им удалось добиться результата».

Глава РПЛ Александр Алаев тоже на стороне Безрукова: «Я улыбнулся, когда услышал это интервью. Это шутка. Удачная или нет – шутки всякие бывают. Безруков был на эмоциях, обыграв многократного чемпиона. Я не юрист, но если коллеги считают, что есть основания для рассмотрения комитета по этике, значит, рассмотрят. Но я искренне надеюсь, что футболиста Безрукова мы увидим на футбольном поле, а не на трибуне. Может быть, это не совсем удачная, но безобидная шутка».

Нападающий «Ростова» Егор Голенков тоже защитил: «Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно».

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка провел параллели с другими странами: «Если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жестко . Можно пошутить, но надо знать, как это делать».

Коллега из «Рубина» Рашид Рахимов вступился за своего игрока: «Я тоже пошутил, я ему сказал: «Что тебе принести в тюрьму?» Слушайте, парень сказал на победных эмоциях. Кому-то это может не понравиться, потому что есть проигравшая сторона. В его словах не было ни злости, ни злого умысла, ни желания кого-то обидеть. У него вообще этого нет. Я ему сказал: «Впредь просто думай, что говоришь». Это приходит с опытом, ничего страшного я не вижу».

Комментатор Тимур Журавель тоже на стороне Безрукова: «Судя по интервью, Руслан открытый веселый парень. Так и до запрета улыбок недалеко. Даже не представляю, что комитет ему собирается предъявить. Хорошее настроение после победы? Так мы с вами останемся с интервью а-ля Юран».

У шутки могут быть гораздо более серьезные последствия – вплоть до уголовного дела

Впервые об этом заговорили 27 апреля. Правовед Сергей Алексеев заявил, что высказывание Безрукова может рассматриваться в рамках 184 статьи УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Позже управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права» Дмитрий Чепуренко подтвердил информацию в интервью Матч ТВ и сообщил, что максимальное наказание по 184 статье – до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а максимальный срок привлечения к ответственности – 10 лет.

При этом Чепуренко добавил, что освобождение от уголовной ответственности возможно, если лицо активно способствовало расследованию деяния.

Спортивный юрист Михаил Прокопец вступился за игрока: «РФС должен извиниться, если нет доказательств противоправного влияния на результат. За шутку комитет по этике не может наказать – они не комитет по юмору».

Отдельно – слова генсека РФС Митрофанов: сравнивал с шутками про убийство

Максим Митрофанов, изначально направивший заявление в комитет по этике, особенно невзлюбил высказывание Безрукова. Вот самые яркие цитаты.

● О допустимости шутки : «Шутка – это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань .

После майских будет заседание комитета по этике, в этом надо разобраться, потому что такая шутка бросает тень на «Рубин», на «Краснодар».

● О том, цензура ли это : «Ни в коем случае! Кто-то говорит, что матом с детства ругается. Грань здесь очень тонкая.

Я допускаю, что в раздевалках шутят и пожестче. Мы не пытаемся навязать футболистам, как пить чай – с лимоном или без.

Но есть определенный порядок выражения мыслей, особенно когда ты взял в руки микрофон. В этот момент у тебя есть ответственность, ты представляешь собой игру. А игра является религией для многих, игрок – идол для болельщиков.

Да, это была шутка. Безрукову казалось, что это прикольно. Но у каждой шутки есть границы».

● О связи расследования с прошлой работой в «Зените» : «Это логика слабых людей. Если в отношении кого угодно совершается противоправное действие, на это надо реагировать. Желания извратить ситуацию нет. Никто не хочет исказить все до того, что Безруков не шутил. Из контекста абсолютно понятно, что это шутка. Но некоторые шутки выглядят очень глупо, неуместно и опасно, исходя из статуса и контакта.

Безруков – спортсмен и субъект футбола. Он должен понимать, что противоправное влияние на результат матча является уголовным преступлением – и не только в нашей стране. Поэтому любой намек на нечестность соревнования недопустим».

● О причине открытия дела : «Это очень серьезные вещи, про которые нельзя шутить. Это прямо запрещено нашими регламентами и регламентами международных федераций. Мы все за честный футбол.

Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, веселый. Уже прочитал, что его зовут на телевидение, предлагают контракты в юмористических передачах. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры.

Это неудачная шутка. Возможно, она подходит для посиделок двух друзей за обеденным столом. Но он все-таки находился в прямом эфире федерального канала».

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Александр Вильф