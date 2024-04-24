Показ Евро-2024 без согласия УЕФА – реальность телеканалов Беларуси из-за санкций

Официально разрешили.

До Евро-2024 меньше двух месяцев, везде решаются последние вопросы по телеправам.

Зрители из Беларуси тоже смогут посмотреть матчи турнира – правда, нелегально.

Трансляции будут, несмотря на запрет УЕФА. В стране хотят «обеспечить доступ к достижениям мировой культуры»

Вот ключевые подробности.

Министерство информации Республики Беларусь разрешило местным телеканалам показывать матчи чемпионата Европы без согласия УЕФА – об этом говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Ведомство внесло Союз европейских футбольных ассоциаций в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения. Причина – «обеспечение гражданам Беларуси доступа к достижениям мировой культуры».

Ранее аналогичным образом в Беларуси разрешили транслировать матчи чемпионата мира по пляжному футболу.

Запрет – последствие санкций трехгодичной давности

Летом 2021 года после шестого пакета санкций Евросоюза Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского трансляционного союза (EBU). После этого нельзя было показывать Евровидение, закрылся доступ к специальной ленте новостей и видео с места происшествий, а сотрудники Белтелерадиокомпании потеряли право обучаться в Академии EBU.

На тот момент союз владел правами на показ соревнований по 18 видам спорта. Запреты привели к невозможности их показывать. Касаемо футбола – под санкции попали турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт реагировал так: «На Западе не хотят, чтобы жители Беларуси смотрели европейский футбол? Они будут смотреть отечественный и российский футбол, будут слушать наши гимны и смотреть на наши флаги. Будут ближе к своей стране и нашим союзникам».

Осенью 2023-го он говорил: «Белтелерадиокомпания Лигу чемпионов показывать не будет, у нас нет прав на этот проект, мы не участвовали в торгах. Про Евро-2024 пока не думали, но, мне кажется, тоже нет, пока разговоров об этом не идет».

Эйсмонт также пояснял, почему Беларусь осталась без трансляций ЧМ-2022: «Если честно, не особо хочется иметь дело с такими партнерами. Потому что за некоторые предыдущие соревнования мы внесли предоплату, а деньги обратно не получили. По сути, они были похищены. Это в духе наших европейских партнеров, если честно. Опасно с ними иметь дело в последние годы. А сумма немаленькая».

А что в России?

Публичного запрета на трансляцию матчей Евро-2024 на территории России не было. В марте представители УЕФА заявили в разговоре с Forbes Sport, что права на показ финальной части чемпионата Европы на территории России уже распределены и принадлежат компании Telesport Group.

Официально о выкупе прав пока не объявлял ни один телеканал, но по слухам в полном объеме показать турнир планирует «Матч ТВ». «Телеспорт» и три неназванных телеканала от комментариев отказались.

До старта Евро осталось меньше двух месяцев. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына, Екатерина Чеснокова; Marcus Brandt/dpa/Global Look Press